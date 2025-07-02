В Госдуме оценили первый за последние три года разговор Путина с Макроном

02 июля 2025, 00:23

Слуцкий: Разговор Путина с Макроном стал признаком выхода евродипломатии из комы

Фото: iStock/klenger

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы. Такую оценку событию в интервью РИА Новости дал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.





По данным пресс-службы Кремля, Путин и Макрон провели телефонный разговор во вторник. Он был охарактеризован как содержательный.





«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил Слуцкий.