В Госдуме оценили первый за последние три года разговор Путина с Макроном
Слуцкий: Разговор Путина с Макроном стал признаком выхода евродипломатии из комы
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы. Такую оценку событию в интервью РИА Новости дал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По данным пресс-службы Кремля, Путин и Макрон провели телефонный разговор во вторник. Он был охарактеризован как содержательный.
«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил Слуцкий.Он подчеркнул, что необходимость продолжения диалога сохраняется даже при наличии расхождений во мнениях сторон, так как это путь к устойчивому миру и общей безопасности. Парламентарий отметил, что в ходе беседы Владимир Путин подробно изложил российскую позицию по украинскому конфликту.
Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая ирано-израильскую конфронтацию и американские удары, и договорились о продолжении контактов для возможной координации позиций по данной ситуации.