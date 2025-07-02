Захарова предложила НАТО и ЕС прокомментировать разговор Путина и Макрона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik предложила государствам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Вот они сейчас только что все наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, вопрос о разговоре глав государств необходимо прокомментировать и посольству Франции в Москве. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что французские дипломаты по вопросу обвинений в адрес РФ «говорить горазды», но в то же время они пока не комментируют факт разговора Путина с Макроном.
Напомним, 1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года.