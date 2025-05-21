Захарова высказалась о цели поездки Зеленского в ЮАР словами «так у него гастроли»

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала цель поездки Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), заявив, что он отправился туда на гастроли.
Дипломат опубликовала в своём Telegram-канале пост с ответом на вопрос, ранее заданный президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой американский лидер рассказал, что позвонил Зеленскому, но узнал, что тот находится в рабочей поездке в ЮАР. Тогда Трамп задался вопросом, что украинский политик там делает.
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«Так у него гастроли», – с юмором ответила Захарова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова