Захарова высказалась о цели поездки Зеленского в ЮАР словами «так у него гастроли»

Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов мог претендовать на пост президента Украины на возможных выборах главы государства, что могло стать причиной его убийства. Такую версию выдвинул военный эксперт из Луганска Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.