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Захарова высказалась о цели поездки Зеленского в ЮАР словами «так у него гастроли»

Захарова сыронизировала, комментируя цели поездки Зеленского в ЮАР
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала цель поездки Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), заявив, что он отправился туда на гастроли.
Дипломат опубликовала в своём Telegram-канале пост с ответом на вопрос, ранее заданный президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой американский лидер рассказал, что позвонил Зеленскому, но узнал, что тот находится в рабочей поездке в ЮАР. Тогда Трамп задался вопросом, что украинский политик там делает.

«Так у него гастроли», – с юмором ответила Захарова.
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Лавров «заинтересовался» адресами симпатичных армянских студенток
ТАСС: Лавров пошутил об адресах красивых армянских студенток
21 мая 2025, 17:59

Сергей Лавров (фото: Telegram @MID_Russia)

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про адреса симпатичных студенток из Армении. Видео выступления министра в российско-армянском университете представило ТАСС.
Перед началом сессии вопросов и ответов модератор встречи попросила студентов представляться, указывая имя, фамилии, место работы или учёбы. Лавров добавил, что семейное положение можно не раскрывать, дабы не терять время и сразу переходить к вопросам.

Однако ректор вуза Эдвард Сандоян подхватил слова политика и заявил: «Нет, ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». В ответ на это Лавров пошутил: «Если симпатичные – нужен просто адрес, зачем семейное положение?».

Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Армению для участия в переговорах со своим коллегой Араратом Мирзояном. Это первый с июня 2022 года визит российского политика в Ереван.

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«Не рой яму другому»: Экономист оценил новые санкции против РФ
Экономист Балынин: экономика РФ устойчива к санкциям ЕС
21 мая 2025, 17:26

Фото: iStock/designer491

Новые антироссийские санкции Великобритании и стран ЕС можно охарактеризовать поговоркой «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Такое заявление сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Российская экономика ответила своей высокой устойчивостью на все предыдущие пакеты санкций. Мне здесь вспоминается известная фраза: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что рост экономики РФ в текущем году будет выше мировых.

При этом политолог, публицист Юрий Светов рассказал Общественной Службе Новостей, что президент США не хочет вводить новые санкции в отношении России, потому что его основной целью является возврат денежных средств, затраченных на помощь Украине.

«Лидеры европейских государств убеждали Трампа быть жестким, требовательным и вводить против России санкции, а он вдруг говорит, что есть перспектива. Это такой постоянный американский стиль — дубинка и морковка, но Владимира Путина не заманить в такие ловушки», — отметил Светов.

При этом он напомнил, что именно Трамп в 2017 году развязал санкционную войну против РФ.

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#трамп
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Убитый экс-советник Януковича мог претендовать на пост президента Украины
Военэксперт Киселёв: Андрей Портнов мог претендовать на пост главы Украины
21 мая 2025, 15:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов мог претендовать на пост президента Украины на возможных выборах главы государства, что могло стать причиной его убийства. Такую версию выдвинул военный эксперт из Луганска Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
Также собеседник агентства предположил, что Портнов мог мешать нынешнему режиму в Киеве.

Известно, что Портнов был одним из инициаторов принятых в 2014 году законов, мешавший проведению демонстраций в рамках Евромайдана. Также он внесён в чёрный список Евросоюза за якобы растраты госсредств.

Напомним, что в среду утром неизвестный открыл огонь по экс-советнику бывшего президента Украины Виктора Януковича. От полученных ранений Портнов скончался на месте. Это произошло около входа в элитную школу около Мадрида, куда он отвёз своих детей.

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#президент
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#выборы
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Убитый экс-советник Януковича готовился обнародовать разоблачающие Зеленского сведения
Убитый Андрей Портнов хотел обнародовать разоблачающие Зеленского сведения
21 мая 2025, 14:38

Владимир Зеленский

Убитый в среду бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать разоблачающие президента Украины Владимира Зеленского сведения. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что 21 мая в районе Мадрида был убит экс-советник бывшего президента Украины Януковича Андрей Портнов. Неизвестный подъехал ко входу в школу, куда с утра отвёз детей политик. В результате, мужчина произвёл несколько выстрелов, нанеся Портнову ранения, несовместимые с жизнью. После этого стрелок скрылся, его разыскивает полиция.

В Евросоюзе Портнов внесён в чёрный список за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, принятых в 2014 году для подавления демонстраций Евромайдана в Киеве.

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#президент
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Путин посадил Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет
21 мая 2025, 10:09

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Президент России Владимир Путин посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину со словами: «По дороге поговорим». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что российский лидер обратился к губернатору приграничного региона с предположением, что у того есть к нему много вопросов. После этого политики сели в автомобиль президента для разговора тет-а-тет.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 20 мая посетил Курскую область. Это был первый визит главы государства после полного освобождения региона от ВСУ. Российский лидер встретился с Хинштейном и волонтёрами. Подробнее о рабочей поездке президента читайте в материале «Радио 1».

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