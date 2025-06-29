Сенатор Грэм*: Трамп считает, что настало время ввести новые санкции против России

29 июня 2025, 17:25

Сенатор Грэм* сообщил, что Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против РФ

Фото: iStock/Vladimir18

Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время ввести новые санкции против России. Об этом телеканалу ABC News рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм*.