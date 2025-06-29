Сенатор Грэм*: Трамп считает, что настало время ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время ввести новые санкции против России. Об этом телеканалу ABC News рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
По словам Грэма*, рассмотрение документа, предполагающего новые санкции, начнётся в июле. В законопроекте предусмотрены пошлины в размере 500% для торговых партнёров России, которые не помогают Украине. Ограничения в первую очередь коснутся Индии и Китая, которые являются импортерами российской нефти.
Сенатор считает, что американский лидер подпишет законопроект в случае его принятия конгрессом.
Напомним, что в апреле Линдси Грэм* внёс в сенат свой «Акт о санкциях против России в 2025 году», который предусматривает ограничения в отношении Москвы из-за якобы отказа от переговоров по урегулированию украинского конфликта или возможного нарушения будущего соглашения.
Согласно документу, будут введены пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из государств, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме этого, американцы не смогут участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
Дональд Трамп назвал этот акт «очень сильным», но заявил, что решение о введении новых санкций будет принимать сам.
* внесён в список террористов и экстремистов.
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