Раскрыты новые имена из списка гостей голой вечеринки Ивлеевой

Фото: istockphoto/carloscastilla
«Известия» раскрыли новые имена гостей скандальной вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Среди них оказались блогеры-миллионники.
В списке участников этого мероприятия упомянуты Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и одна из основательниц Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.
Мероприятие, проведенное Анастасией Ивлеевой, состоялось в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день вечеринки собрались звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предписывал минимум одежды. Фото и видео с мероприятия были опубликованы в сети и вызвали общественное возмущение. Отдельные участники специальной военной операции (СВО) осудили вечеринку.
Впоследствии участники шоу, включая Диму Билана, Лолиту, Филиппа Киркорова, Анну Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и саму Ивлееву, лишились рекламных контрактов, а их концерты были отменены. Некоторых из них начали исключать из новогодних телепередач. Также против Ивлеевой был подан иск в суд.
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Мероприятие, проведенное Анастасией Ивлеевой, состоялось в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день вечеринки собрались звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предписывал минимум одежды. Фото и видео с мероприятия были опубликованы в сети и вызвали общественное возмущение. Отдельные участники специальной военной операции (СВО) осудили вечеринку.
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Артем Кузьмин