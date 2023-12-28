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Раскрыты новые имена из списка гостей голой вечеринки Ивлеевой

«Известия»: в списке гостей Ивлеевой оказались Ксения Бородина и Саша Спилберг
28 декабря 2023, 23:27
Фото: istockphoto/carloscastilla

Фото: istockphoto/carloscastilla

«Известия» раскрыли новые имена гостей скандальной вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Среди них оказались блогеры-миллионники.
В списке участников этого мероприятия упомянуты Саша Спилберг, Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби и одна из основательниц Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.

Мероприятие, проведенное Анастасией Ивлеевой, состоялось в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день вечеринки собрались звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предписывал минимум одежды. Фото и видео с мероприятия были опубликованы в сети и вызвали общественное возмущение. Отдельные участники специальной военной операции (СВО) осудили вечеринку.


Впоследствии участники шоу, включая Диму Билана, Лолиту, Филиппа Киркорова, Анну Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и саму Ивлееву, лишились рекламных контрактов, а их концерты были отменены. Некоторых из них начали исключать из новогодних телепередач. Также против Ивлеевой был подан иск в суд.

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Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией
Глава ЦБ Ирана Фарзин: валютное соглашение с Россией будет заключено в 2024 году
28 декабря 2023, 23:46

Фото: iStock/Rainer Puster

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин объявил о предстоящем подписании валютного соглашения с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Согласно его заявлению, стороны намерены заключить валютное соглашение, позволяющее осуществлять торговлю в рублях и риалях уже в первом квартале 2024 года.

Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноценное соглашение о свободной торговле с Ираном во время церемонии, прошедшей в Санкт-Петербурге. Этот документ заменит временное соглашение, действовавшее с 2019 года.

Соглашение подписали представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Переговоры о его заключении были завершены годом ранее.

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#соглашение
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Bloomberg: Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами по финансированию Украины
28 декабря 2023, 23:29

Фото: iStock/olegda88

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил в январе экстренную встречу с донорами Киева для обсуждения финансирования на фоне «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале следующего года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо Шмыгаля.
В документе говорится, что для поддержания макроэкономической стабильности Киев должен «получил достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование с января 2024 года».

«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м. Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», — цитирует агентство слова премьера.

Кроме того, Шмыгаль обратился к межведомственной координационной платформе доноров, забив тревогу касательно положения финансов Украины.

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#киев
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Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолёта Ан-148
28 декабря 2023, 23:08

Фото: iStock/Marina Denisenko

Минюст Украины в очередной раз обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о конфискации двух российских пассажирских самолетов российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко» в доход страны.
«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к «Ильюшн Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.*

Ранее ВАКС Украины взыскал активы с российского «Авиационный комплекса им. С. В. Ильюшина» на сумму более четырёх миллионов долларов.

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Слуцкий предложил признать русофобию уголовно наказуемым деянием
28 декабря 2023, 21:53

Фото: kremlin.ru

Русофобию необходимо признать уголовно наказуемым деянием, с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий заявил, что на фоне разгоревшейся дискриминации по отношению к русским в недружественных странах, необходимо пересмотреть политику по возвращению в Россию тех людей, которых развал СССР застал в других странах.

«А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство», — прокомментировал ситуацию Слуцкий.

В завершении он подчеркнул, что Россия не бросит тех русских, которых планируют выдворить из Латвии.

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#россия
#ссср
#латвия
#уголовное дело
#госдума
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Эксперты: США хотят получить доступ к минералам Арктики раньше РФ и Канады
28 декабря 2023, 21:46

Фото: iStock/kappaphoto

Опрошенные РИА Новости аналитики и бывшие должностные лица заявили, что претензии правительства США на расширение континентального шельфа заявлены для того чтобы получить доступ к огромным запасам природных ресурсов в Арктике, на которые потенциально могут претендовать другие государства.
По данным оценки Геологической службы США, за Полярным кругом имеются запасы в размере порядка 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, а также запасы газа и иных видов важных полезных ископаемых. Экс-командующий ВС Канады в Арктике Пьер Леблан заявил РИА Новости, что для добычи нефти и разработки морского дна в Арктике необходимо большое количество денежных затрат.

Напомним, США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Со стороны США были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

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#сша
#море
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#право
#мир
#арктика
#нефть
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США направят 33 военнослужащих в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО
Newsweek: США направят десятки солдат Национальной гвардии Айовы в Косово
28 декабря 2023, 21:05

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон направят в пятницу, 29 декабря, 33 военных Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО. Об этом сообщает издание Newsweek.
По информации источника, военнослужащие пробудут в Косово в течение 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова. По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, цель этой программы заключается в установлении контроля над киберпространством.

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#сша
#контроль
#военные
#нато
#солдаты
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MWM: России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике
28 декабря 2023, 21:01

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

У России есть ресурсы, чтобы ответить на территориальные претензии Соединённых Штатов в Арктике, об этом пишет Military Watch Magazine.
«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет. Пожалуй, один из самых заметных признаков приоритетного внимания региону, — это переброска свыше 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Однако, как отметили в MWM, Россия также обладает мощным военным потенциалом в регионе. Помимо расположенной там группировки Вооружённых сил РФ, на архипелаге Новая земля и в порту Тикси установлены российские системы противовоздушной обороны.

Помимо этого, испытанная в 2021 году система ПВО С-500, вероятнее всего, также будет расположена в Арктике.

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#сша
#россия
#пво
#военные
#арктика
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Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию и ее дух нельзя сломить
28 декабря 2023, 20:40

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в Европе и на Женевском международном уровне всё больше осознают, что Россию и ее дух сломить невозможно. Об этом говорится в заявлении Гатилова, опубликованном в телеграм-канале постпредства.
По словам дипломата, с данным фактом недоброжелателям нашей страны придётся смириться. Он также добавил, что Россия «с трибун ооновских площадок будет им об этом напоминать».

Гатилов отметил, что поддержка единомышленников России в ООН увеличивается. Они разделяют ​позицию российского государства по ​созданию многополярного мира, который будет основан на равенстве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон назвал Россию врагом. Лавров подчеркнул, что если это является действительностью, в таком случае «Москва готова к любому развитию событий», так как Россию не раз пытались покорить или подчинить.

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В Крыму назвали сроки восстановления Феодосии после атаки ВСУ
Константинов: Феодосия быстро справится с последствиями атаки ВСУ
28 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Феодосия не сильно пострадала от украинской атаки, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью для «Спутник в Крыму».
«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — прокомментировал ситуацию Константинов.

По мнению парламентария, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Феодосии, чтобы создать видимость неких побед для новостной повестки. При этом, победа всё равно остаётся за Россией, убеждён Константинов.

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны РФ, ВСУ нанесли удар по крымскому городу Феодосия 26 декабря. В результате атаки погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

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#всу
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#крым
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