Лолита рассказала, чем займётся после отмены концертов

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Певица Лолита рассказала, что планирует заняться уборкой после информации об отмененных концертов.
Telegram-канал «Говорит Москва» пишет, что в освободившееся время Лолита приберётся в квартире.
Сообщалось, что выступление Лолиты в Тюмени, запланированное на март 2024 года, отменили после публичных жалоб.
Возмущение активистов вызвало участие Лолиты в вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Лолита рассказывает, что заплакала после отмены концертов с её участием. По словам артистки, она узнала о срывах концертов от организаторов.
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«Всё от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать», — рассказала Лолита.
Возмущение активистов вызвало участие Лолиты в вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Лолита рассказывает, что заплакала после отмены концертов с её участием. По словам артистки, она узнала о срывах концертов от организаторов.
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Мария Фирсова