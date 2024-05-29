Раскрыты новые опасения Зеленского

Владимир Зеленский понимает, что у Киева мало времени в конфликте с Россией, который отходит на второй план в международном сообществе. Об этом пишет газета Telegraph.
Издание привело в пример отказ президента США Джо Байдена посетить саммит по Украине, который состоится в Швейцарии. По мнению автора статьи, в последнее время лидеры стран Запада всё больше внимания уделяют внутриполитическим вопросам, а конфликт на Украине отходит на второй план.
При всём этом Россия становится всё сильнее, а у Украины остаётся несколько месяцев на оказание сопротивления.
Читайте также:
Байден не посетит конференцию по Украине
Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине
«Зеленский вне закона»: Володин обвинил главу Украины в захвате власти
«Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения настоящего мира», — говорится в статье.
При всём этом Россия становится всё сильнее, а у Украины остаётся несколько месяцев на оказание сопротивления.
Читайте также:
Байден не посетит конференцию по Украине
Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине
«Зеленский вне закона»: Володин обвинил главу Украины в захвате власти
Элина Позднякова