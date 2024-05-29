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Раскрыты новые опасения Зеленского

Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени
29 мая 2024, 11:40

Владимир Зеленский понимает, что у Киева мало времени в конфликте с Россией, который отходит на второй план в международном сообществе. Об этом пишет газета Telegraph.
Издание привело в пример отказ президента США Джо Байдена посетить саммит по Украине, который состоится в Швейцарии. По мнению автора статьи, в последнее время лидеры стран Запада всё больше внимания уделяют внутриполитическим вопросам, а конфликт на Украине отходит на второй план.

«Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения настоящего мира», — говорится в статье.



При всём этом Россия становится всё сильнее, а у Украины остаётся несколько месяцев на оказание сопротивления.

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#саммит
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«Закон – что дышло»: Песков рассказал о посягательствах на законодательство Украины
Песков заявил, что на законодательство Украины не раз посягали
29 мая 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам. Там точно «закон – что дышло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на украинское законодательство неоднократно посягали. Там «что только не творили» с Конституцией и законами.

По словам Пескова, нынешняя ситуация с украинским законодательством, которая касается легитимности нынешних киевских властей и, в частности, президента страны Владимира Зеленского, требует юридической квалификации.

Представитель Кремля добавил, что эта ситуация не потерпит отсутствия такой квалификации.

Напомним, что срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.

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#политика
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Было или не было: Китай «воздержался» от поставок оружия РФ после звонка Байдена
The Washington Post: КНР отказалась отправлять РФ оружие после звонка Байдена
29 мая 2024, 11:18

Фото: istockphoto/ArisSu

КНР после начала конфликта на Украине был якобы готов отправить России оружие, однако «воздержался» якобы после звонка американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил обозреватель издания The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.
В сообщении сказано, что глава США в ходе беседы якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Штаты в случае поставок оружия РФ «ответят», такое заявление Байдена вызвало в Пекине недовольство, а Си Цзиньпин, по утверждению издания, спросил, не угрожают ли таким образом Штаты Китаю.

«Оно (вооружение – Прим. ред.) было готово к отправке, когда Байден позвонил Си (Цзиньпину), чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия», – сказано в статье.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Страны Запада и ЕС на этом фоне стали поставлять вооружения ВСУ.

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#си цзиньпин
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«Зеленский вне закона»: Володин обвинил главу Украины в захвате власти
Володин заявил о преступном захвате власти Зеленским на Украине
29 мая 2024, 10:21

Фото: сайт Кремля

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, а значит, что подобные действия стоит рассматривать как захват власти. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин, сослался на конституцию Украины, согласно которой исполнение обязанностей президента до избрания и инаугурации нового должно возлагаться на председателя Верховной рады.

«Но ее спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше», — напомнил Володин.

При этом он уточнил, что украинская конституция гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Таким образом, Володин заключил, что другие варианты являются государственным преступлением, которое и совершил Зеленский, а все договоры и международные соглашения с ним не будут иметь юридической силы.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране.

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#зеленский
#путин
#володин
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Newsweek: Киеву придется заключить мир на условиях РФ
29 мая 2024, 10:18

Фото: istockphoto/3dmitry

Киевскому режиму придется заключить мир с РФ, если украинская сторона не предпримет активных действий. Об этом пишет издание Newsweek.
«Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», – говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что Киев продолжит терять территории, если он и его спонсоры-союзники не адаптируются к новым условиям.

До этого западные СМИ заявляли, что Украина не вернет себе территории, вошедшие в состав РФ, в том числе из-за недостаточной материальной поддержки Запада. Журнал Foreign Policу писал о несовпадении украинских и американских интересов.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны киевских властей.

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#россия
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#спецоперация
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Путин назначил Дюмина секретарём Госсовета
29 мая 2024, 10:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарём Государственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что госсовет – это конституционный орган, который формируется главой государства для согласованной работы и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики государства, а также приоритетных задач социально-экономического развития России. В нём состоят премьер-министр, председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, руководитель администрации президента и главы субъектов РФ.

Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина
Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина

Также подчеркнём, что Дюмин был назначен помощником президента в середине мая. До этого он занимал пост губернатора Тульской области. В администрации президента он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта, а также заниматься Госсоветом.

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#политика
#россия
#пост
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Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной
29 мая 2024, 10:07

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не сталкивался с более безответственным поведением, чем действия ЕС в отношении украинского конфликта, и назвал абсурдной идею возобновления всеобщего военного призыва в странах ЕС.
«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан.

По его словам, страны Европы не просчитали последствия своего вмешательства в украинский конфликт. Орбан отметил, что НАТО стремится вмешаться в ситуацию, и выразил беспокойство по поводу возможной эскалации конфликта и возрастающей роли альянса в нем.

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Польша разрешила применять поставляемое Украине оружие для ударов по России
29 мая 2024, 10:02

Фото: istockphoto/macky_ch

Польша разрешила применять вооружения, поставляемые на Украину, для ударов по российским территориям. Об этом в эфире радио Radio Zet заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», – сказал Томчик.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что, если польская сторона зайдет контингентом на украинскую территорию, то поляки не уйдут из Украины. Также глава государства отмечал, для России не секрет, что польские военные находятся в Незалежной. Их разговоры перехватываются.

В Госдуме заявляли, что наемники Запада и инструкторы, участвующие в конфликте на стороне киевского режима, перебазируются на вторую оборонную линию.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля 2022 года.

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#спецоперация
#война
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Telegraph: Зеленского призвали не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
29 мая 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. Это произошло по итогам прошлогоднего саммита в Литве.
Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в альянсе, в НАТО посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в организацию, в частности, Великобритания, создали слишком сильное давление вокруг этого решения. Зеленскому указали на недопустимость оказания дополнительного давления на отдельных союзников с целью лоббировать присоединение Киева к Североатлантическому блоку.

Как пишут обозреватели издания, Украина не продвинется дальше в вопросе вступления в НАТО в этом году, так как члены альянса опасаются быть втянутыми в конфликт с Россией. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленского пригласят в июле в Вашингтон для участия в саммите организации, но вступление Украины в НАТО там обсуждаться не будет.

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#владимир зеленский
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«Мусорная атака»: КНДР отправила воздушные шары с необычным содержанием в Южную Корею
Yonhap: КНДР выпустила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею
29 мая 2024, 09:03

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Северная Корея отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.
Согласно сообщению, воздушные шары с необычным содержимым стали перелетать через границу вечером 28 мая. После чего они начали падать на территории Южной Кореи. Внутри оказался разный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Объединенный комитет начальников штабов Сеула призвал КНДР прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир сообщил, что в стране заметили агитационные материалы Южной Кореи. Тогда он предупредил, что КНДР будет разбрасывать мусор на территории республики Корея, чтобы в этой стране поняли, сколько усилий требуется для уборки.

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#воздушные шары
#южная корея
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