«Преступный захват власти»: Володин оценил легитимность Зеленского

Фото: сайт Кремля
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, а значит, что подобные действия стоит рассматривать как захват власти. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин, сослался на конституцию Украины, согласно которой исполнение обязанностей президента до избрания и инаугурации нового должно возлагаться на председателя Верховной рады.
При этом он уточнил, что украинская конституция гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Таким образом, Володин заключил, что другие варианты являются государственным преступлением, которое и совершил Зеленский, а все договоры и международные соглашения с ним не будут иметь юридической силы.
Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране.
Читайте также:
Путин назвал тех, кто является легитимной властью на Украине
Путин изучил Конституцию Украины и высказался о нелегитимности Зеленского
Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
«Но ее спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше», — напомнил Володин.
При этом он уточнил, что украинская конституция гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Таким образом, Володин заключил, что другие варианты являются государственным преступлением, которое и совершил Зеленский, а все договоры и международные соглашения с ним не будут иметь юридической силы.
Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране.
Читайте также:
Путин назвал тех, кто является легитимной властью на Украине
Путин изучил Конституцию Украины и высказался о нелегитимности Зеленского
Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
Элина Позднякова