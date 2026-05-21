Раскрыты новые подробности о секретном оружии Ирана

21 мая 2026, 19:02

Военэксперт Кошкин: Иран может создавать модифицированные ракеты и беспилотники

Фото: iStock/Alones Creative

Модифицированные ракеты и БПЛА с увеличенной дальностью могут быть секретным оружием Ирана. Так считает заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.





По его словам, Иран много лет готовился к противостоянию с США и, вероятно, спрятал под землю секретные заводы, где производятся новые образцы вооружения. Речь идет об улучшении имеющихся ракет, но главной составляющей все же являются беспилотные системы. Кошкин не исключил, что иранцы смогли увеличить на 10–15% радиус применения и оснащение боевой части.





«Надо учитывать основное направление усилий Ирана — это американские базы в государствах Персидского залива. Это не так далеко и вполне реально для уничтожения. Речь не идет о том, что они собираются бить по континентальной части Соединенных Штатов. Они поставили задачу выгнать их из зоны Персидского залива», — пояснил военный эксперт в разговоре с изданием «Абзац».