Раскрыты планы Австрии по вступлению в НАТО

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Австрия не собирается вступать в НАТО, однако не отказывается от возможного сотрудничества с некоторыми членами Североатлантического альянса. Об этом глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил в ходе выступления в комитет нижней палаты парламента страны.
Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие планов по вступлению в объединение, страга готова сотрудничать по обмену информацией с другими нейтральными государствами европейского региона. В частности речь идёт с Ирландией, Мальтой и Швейцарией.
Ранее австрийский министр заявил, что страна продолжит придерживаться нейтралитета, который подразумевает невозможность отправки военных, вооружения и боеприпасов на Украину. При этом он добавил, что Австралия всегда была нейтральным государством в военном отношении, но не нейтральной по мнению.
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Анастасия Чинкова