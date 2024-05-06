Киев будет рад появлению войск НАТО на Украине, заявил Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность странам НАТО на возможное введение их войск в страну, поскольку это позволит «отбросить армию России». Об этом он сообщил в беседе с телеканалом CBC.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist вновь заявил, что не исключает отправку войск на Украину. По его словам, французские власти смогли бы получить легитимные основания обсудить отправку войск, если бы с украинской стороны поступил соответствующий запрос. В России такое заявление политика считают опасным.
Шмыгаль подчеркнул, что такой расклад событий был бы очень кстати, поскольку «подкрепление, безусловно, поможет». Однако в настоящее время Украина больше заинтересована в поставке вооружения.
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Анастасия Чинкова