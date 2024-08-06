Раскрыты планы Буданова* в отношении ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов* планировал атаковать ЧВК «Вагнер» в Мали еще с прошлого года, сообщают журналисты издания Times, ссылаясь на якобы утечку документов из агентства американской нацбезопасности.
В июле «Вагнеровцы» объявили о том, что ведутся интенсивные боевые действия против боевиков в районе малийского города Тинзаутин. «Вагнер» понес потери, в том числе среди командования. По информации источников, власти Мавритании и Мали расследуют подготовку террористов инструкторами с Украины на мавританской территории.
Российский дипломат Мария Захарова комментировала, что факт сотрудничества киевского режима с террористами в регионе неудивителен. Захарова отмечала, что украинская сторона сама пользовалась террористическими методами, а РФ активно указывает на это мировому сообществу.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Читайте также:
«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*
Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина
Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте
Никита Кротов