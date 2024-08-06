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Раскрыты планы Буданова* в отношении ЧВК «Вагнер»

Times: глава ГУР Украины планировал атаку на «Вагнеровцев» в Мали с 2023 года
06 августа 2024, 11:45
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов* планировал атаковать ЧВК «Вагнер» в Мали еще с прошлого года, сообщают журналисты издания Times, ссылаясь на якобы утечку документов из агентства американской нацбезопасности.


В июле «Вагнеровцы» объявили о том, что ведутся интенсивные боевые действия против боевиков в районе малийского города Тинзаутин. «Вагнер» понес потери, в том числе среди командования. По информации источников, власти Мавритании и Мали расследуют подготовку террористов инструкторами с Украины на мавританской территории.

Российский дипломат Мария Захарова комментировала, что факт сотрудничества киевского режима с террористами в регионе неудивителен. Захарова отмечала, что украинская сторона сама пользовалась террористическими методами, а РФ активно указывает на это мировому сообществу.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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#мир
#новости
#вагнер
#мали
#украина
Маск жестко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Великобритании
06 августа 2024, 11:02

Фото: istockphoto/IR_Stone

Заявление британского премьера Кира Стармера о беспорядках в Великобритании раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался он.

Ультраправые стали протестовать в минувшие выходные после того, как в результате поножовщины погибли трое детей. Сообщалось о том, что напал беженец, но информацию официально не подтверждали. Позже выяснилось, что нападавший из Уэльса.

Протестные акции были направлены против мигрантов. Кир Стармер назвал беспорядки обыкновенным насилием, а не протестами, заявив, что власти не потерпят атак на мусульманские общины и мечети.

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#мир
#великобритания
#протесты
#илон маск
#новости
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Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США на церемонии в Хиросиме
06 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/font8

Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла по вине Соединенных Штатов. На мероприятии выступили премьер-министр Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, но никто из них не упомянул о стране, которая сбросила бомбу, зато нашелся повод упомянуть Россию.
Премьер Японии Кисида начал речь с напоминания о том, что 79 лет назад ядерная бомба унесла в Хиросиме больше 100 тысяч жизней, но при этом не указал, какая страна ее сбросила. Вместо этого политик решил поведать о неких угрозах со стороны России в области атомного оружия. Ни слова о вине США не сказали также мэр города и губернатор префектуры.

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу также не упомянула Штаты в контексте страны, сбросившей ядерную бомбу.
«Семьдесят девять лет назад 6 августа этот город был разрушен одной атомной бомбой. Чтобы страх того дня никогда не повторился, мир должен в единстве предпринимать различные усилия», — выступила она.
Слова о том, что атомный удар по Хиросиме организовали США, прозвучали лишь один раз, и лишь от телекомментатора трансляции еще до начала траурной церемонии.

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#сша
#губернатор
#страх
#город
#страны
#бомба
#мэр
#мир
#оон
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В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
В ВСУ заявили, что Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие
06 августа 2024, 09:12

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Руководитель медицинской службы «‎Ульф» батальона ВСУ «‎Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. Свое мнение она высказала в интервью LIGA.net, пишет РИА Новости.
«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — поделилась она.

По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

Ранее издание Business Insider писало, что операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии».

В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#референдум
#всу
#рф
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Володин: разработки РФ в сфере оружия позволяют говорить о преимуществе над США
06 августа 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что разработки России в сфере вооружения позволяют говорить о преимуществе над США. Об этом спикер парламента написал в своем тг-канале, напомнив, что сегодня, 6 августа, — 79-летняя годовщина атомной бомбардировки Хиросимы.
«Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки. Никакой военной необходимости в этом не было», — написал Володин.
Парламентарий добавил, что методы США не изменились с тех пор, ведь Штаты превратили Украину в плацдарм для войны с Россией, расширяют НАТО, бьют по мирным городам Ирана и разжигают конфликты по всему миру.

Он также подчеркнул, что США остаются единственной страной, которая использовала ядерное оружие. Но если 79 лет назад оно было только у Штатов, то сейчас, по его словам, наличие такого же потенциала у России и Китая сдерживает агрессора.
«Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США», — отметил спикер.
Подводя итог, Володин сделал предостережение западным странам, которые отправляют свое оружие и технику на Украину.
«Парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», — заключил председатель Госдумы РФ.
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#россия
#оружие
#мир
#нато
#иран
#вооружения
#ракеты
#ядерное оружие
#рф
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Кисида на церемонии памяти жертв Хиросимы вместо США обвинил в угрозе Россию
Кисида обвинил РФ в ядерной угрозе на церемонии памяти Хиросимы и умолчал о США
06 августа 2024, 06:02

Фото: istock/Gerasimov174

На церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, состоявшейся 6 августа 2024 года, премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул страну, которая несет ответственность за этот трагический акт. Вместо этого он сосредоточил свое внимание на России, заявив, что якобы существуют угрозы использования ядерного оружия.
Эти обвинения были представлены без конкретных доказательств, вызывая вопросы о достоверности и уместности таких заявлений в контексте памятного мероприятия.

Кисида подчеркнул, что трагедии Хиросимы и Нагасаки не должны повториться, однако его речь оставила множество недоумений из-за упущения исторического контекста. В то время как японский премьер воздержался от упоминания США, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал слова Михаила Горбачева, подчеркивая важность памяти и примирения.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил атомную бомбу на Хиросиму, что привело к гибели около 200 тысяч человек и облучению еще 160 тысяч. На Нагасаки была сброшена вторая бомба 9 августа. Последствия этих атак продемонстрировали ужасающую силу атомного оружия.
Недавно американское издание The Daily Beast опубликовало архивные материалы, которые проливают свет на шокирующие планы и стратегии американского военного руководства, стоявшего за этими бомбардировками.

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Эксперт Сотников: Протесты в Бангладеш могут затронуть интересы России
Сотников раскрыл, как нестабильность в Бангладеш может ударить по России
06 августа 2024, 05:00

Фото: istock/Tim W Mills

Массовые протесты в Бангладеш могут иметь серьезные последствия для России, заявил научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
В результате политической нестабильности и ухода премьер-министра Шейх Хасины, Россия может столкнуться с утратой важных экономических и политических интересов в регионе.

По словам эксперта, протесты могут негативно сказаться на российском экспортном контракте с Бангладеш, в частности, на строительстве атомной электростанции «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов, за которое отвечает «Росатом». Также существует риск потери российского экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе.

Журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале «Мардан» отметил, что происходящее в Бангладеш касается России напрямую, учитывая, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов. Нестабильность в этом регионе также может вызвать вмешательство Индии, что усложнит ситуацию для российских интересов.

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Президент Палестины назвал главную причину убийства главы ХАМАС
Президент Палестины о цели убийства главы ХАМАС: обострение конфликта в Газе
06 августа 2024, 03:06

Фото: istock/Stadtratte

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, преследовало цель затянуть и расширить конфликт в секторе Газа. Аббас сделал это заявление в интервью РИА Новости, подчеркнув, что нападение на Ханию будет иметь негативные последствия для мирных переговоров и усугубит ситуацию в регионе.
Аббас заявил, что убийство Хании может подорвать усилия по урегулированию конфликта и призвал палестинцев проявить терпение и стойкость в условиях продолжающейся оккупации. Президент Палестины отметил, что нынешняя ситуация требует от жителей региона сплоченности и решимости, чтобы противостоять внешним угрозам.

В ответ на убийство Хании Иран отказался смягчить свою реакцию, несмотря на международное давление. США призвали своих союзников передать Тегерану сигнал о необходимости предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Американские власти также предупредили, что в случае серьезного ответа Ирана последует соответствующая реакция.

Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. ХАМАС немедленно обвинил в нападении «сионистов», утверждая, что за этим стоят силы Израиля. В то же время, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к атаке и воздержался от комментариев.

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США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной
США считают, что решение сбивать ракеты над Украиной должно приниматься всем НАТО
06 августа 2024, 02:30

США отказались комментировать возможность сбивания ракет над Украиной. Об этом сообщает ТАСС. В соответствии с новой позицией решение должен будет принимать весь альянс НАТО.
Вопрос о возможности сбивать ракеты над территорией Украины должен обсуждаться и решаться коллективно всеми странами НАТО, а не только Соединенными Штатами. Такое заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Обсуждение этого вопроса должно вестись среди членов НАТО. Это решение должна принимать НАТО коллективно. Это не то, о чем я могу говорить с этой трибуны», - отметил Миллер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, вновь призвал западных союзников оказать помощь в сбивании российских ракет и беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины.

Помощник президента США Джейк Салливан подчеркнул в начале июля, что Соединенные Штаты поддерживают идею о том, что Украина должна самостоятельно обеспечивать свою противовоздушную оборону, а не полагаться на НАТО. В то же время, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее выразил скептицизм по поводу идеи использования польской территории для сбивания ракет, пролетающих над западом Украины. Таким образом, обсуждение и принятие решений по этому вопросу остаются в компетенции всего альянса НАТО, а не отдельных его членов.

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#сша
#украина
#нато
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Пентагон раскрыл, сколько человек пострадало в результате обстрела базы в Ираке
Несколько американских военнослужащих ранены на авиабазе Айн-эль-Асад
06 августа 2024, 01:14

Фото: istock/zim286

Военную базу США в Ираке обстреляли накануне. Пентагон рассказал РИА Новости, сколько военных пострадало в результате инцидента.
Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. В результате инцидента несколько американских военнослужащих получили ранения.

«Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона», — сообщил представитель американского военного ведомства в ответ на запрос агентства.

Согласно ранее опубликованным данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. В данный момент проводится расследование для определения всех обстоятельств произошедшего и оценки ущерба.

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