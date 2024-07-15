«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*

Фото: сайт Кремля
Украинская разведка сообщила о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле расскажет редакция «Радио 1».
Буданов* о покушении на Путина
Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил в интервью NV о том, что ему известно о попытках покушения на президента России Владимира Путина.
«Они были, но, как видите, пока неудачные», — сказал он, не приводя каких-либо подробностей.
Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Прежде не исключил возможности покушения на главу РФ и президент Украины Владимир Зеленский.
По мнению главы киевского режима, российский лидер для ВСУ — легитимная цель.
«Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», — отвечал он на соответствующий вопрос журналистов.
Захарова о покушении на Путина
Нападение на Владимира Путина готовилось на деньги США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, покушение, о котором прежде заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов*, готовилось на американские деньги. Захарова отметила, что без них «никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».
Дипломат также обвинила Киев в терактах против политиков и гражданского населения, а также обозвала власть «машиной убийств».
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Кремль прокомментировал информацию о покушении на Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Так он прокомментировал заявление Буданова*.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заверил спикер Кремля.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Хохлова