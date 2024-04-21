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Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседании съезда РСПП
21 апреля 2024, 16:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведёт совещание по ситуации с паводками. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



Также в понедельник, 22 марта, российский лидер проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем они встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Путин вручит им государственные награды.

Кроме того, в субботу президент может принять участие в совещании по экономическим вопросам.

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«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо
Захарова: Евросоюз культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России
21 апреля 2024, 17:21

Фото: сайт МИД РФ

Евросоюз активно культивирует искусственные угрозы, которые якобы исходят от России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя направленные против страны заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Представитель ведомства подчеркнула, что обвинения в адрес России заключались в якобы развёрнутой против стран Евросоюза и Финляндии, в частности, «гибридной операции», направленной на создание миграционного кризиса на финской границе.

Захарова отметила, что, облетая границу, фон дер Ляйен и Орпо вряд ли увидели толпы мигрантов, желающих попасть в Финляндию из России, поскольку «таковые в принципе отсутствуют».

Также представитель МИД РФ указала на то, что в ходе своего визита политики не пообщались с жителями приграничных населённых пунктов, которые непосредственно наблюдают происходящие события.

Таким образом, Захарова заключила, что европейские власти многое выдумывают и приумножают уже имеющиеся сведения, чтобы намеренно выставить Россию в невыгодном свете.

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Гуцул высказалась о своих планах по борьбе за пост президента Молдавии
Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии
21 апреля 2024, 16:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году, её слова передаёт ТАСС.
Напомним, 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавской оппозиции. Молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор заявил, что это мероприятие проходит в России, потому что Молдавия сегодня является захваченным государством.

Шор также объявил о создании молдавского политического блока «Победа», который создан в преддверии осеннего референдума по вступлению Молдавии в Европейский союз.

Глава Гагаузской автономии Гуцул же отметила, что за пост президента Молдавии в этом году бороться не намерена. При этом в блок «Победа» она также вступила.

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#евгения гуцул
#гагаузия
#молдова
#президент
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Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: Как будто можно этим напугать
Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на посещение стран Европы
21 апреля 2024, 16:11

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него запрет на посещение европейских стран, а также санкции в отношении Русской православной церкви говорят о том, что РФ идет по собственному цивилизационному пути, который отличается от выбранного Западом. Об этом он сообщил после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.

По словам патриарха, его не напугать такими ограничениями. Он отметил, что усиливающаяся агрессия из-за рубежа связана с тем, что современная Россия — это «верующее государство с большинством благочестивого народа».

Патриарх подчеркнул, что это во многом определяет духовную силу страны и русского народа.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине санкции в отношении патриарха Кирилла ввели Великобритания, Чехия, Канада и Украина из-за его позиции по конфликту.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не было приведено.

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#сша
#россия
#санкции
#церковь
#украина
#спецоперация
#патриарх кирилл
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В США высказались о неприемлемом поведении конгрессменов на голосовании по Украине
Сакс раскритиковал размахивание флагами Украины на голосовании по пакету помощи
21 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву.

Сакс отметил, что если какой-нибудь американский политик проголосует за отправку денег США, размахивая при этом флагом другой страны, то его назовут патриотом Штатов. Однако, если политик отдаст свой голос за то, чтобы оставить американские финансы для нужд государства, к примеру, для усиления безопасности США, в таком случае он станет иностранным агентом.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта. Так он отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#сша
#предприниматель
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#илон маск
#украина
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Глава Сирии Асад: Россия победит в конфликте на Украине и объединит народы
21 апреля 2024, 15:48

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия одержит победу в конфликте на Украине и вновь объединит братские народы, такое мнение выразил сирийский лидер Башар Асад в программе «Глобальное большинство» на Первом канале.
«Все знают, что русские, белорусы и малороссы близки и по истории, и по языку, и по культуре и что на востоке Украины живут в основном именно русские. Но у украинских нацистов есть конкретная цель», — отметил президент.

Асад также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия «исправляет то, что натворили другие». Однако, глава Сирии убеждён, что России удастся одержать победу в конфликте, а затем вновь объединить все братские народы.

Напомним, в ходе президентских выборов в 2024 году Асад поддержал кандидатуру Владимира Путина.

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#сирия
#россия
#украина
#сво
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Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине
Захарова: США получат отпор за оказание помощи Украине
21 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт МИД РФ

США потерпят фиаско в случае дальнейшего предоставления финансовой и военной помощи Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия Вашингтона получат решительный отпор со стороны России. Погружение США в гибридную войну против РФ обернётся «унизительным фиаско» как после конфликтов в Афганистане и Вьетнаме.

Также Захарова указала на то, что цели и задачи СВО будут полностью достигнуты российскими военными.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выделение Киеву дополнительной военной помощи обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

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#мария захарова
#мид рф
#сша
#украина
#россия
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Дипломаты в Турции отслеживают транзит граждан России в Латинскую Америку
21 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/Aviator70

Российские дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне трудностей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

Он подчеркнул, что российская сторона ждёт реакции на обращения, направленные в МИД Турции и руководству турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

С конца февраля авиакомпания не допускает на рейсы из Стамбула в Бразилию и Аргентину пассажиров, включая россиян, за отсутствие багажа, «чистый» паспорт или по другим причинам, которые порой даже не озвучиваются. Некоторые российские туристы собираются подавать в суд на Turkish Airlines.

Буравов добавил, что ситуация с недопуском пассажиров приняла систематический характер и заметно снижает престиж компании.

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#россия
#дипломат
#бразилия
#аргентина
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NYT: Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине
21 апреля 2024, 14:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп в последние дни стал менее негативно отзываться о предоставлении помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что блокада законопроекта о помощи Киеву начала постепенно прорываться, и Трамп никак не пытается помешать этому.

Сначала он поддержал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. А затем в день голосования 20 апреля «остался в тени» и не стал давить на республиканцев, чтобы они проголосовали против этого законопроекта.

Кроме того, в соцсетях Трамп опубликовал пост, в котором отметил важность для США выживания и мощи Украины. После он задался вопросом, почему Евросоюз не выделает Киеву больше средств.

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#законопроект
#помощь
#украина
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Россия и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
Главы флотов РФ и КНР подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
21 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев и главком ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что Моисеев и российская военная делегация с рабочим визитом прибыли в Китай. В рамках ​поездки они посетят симпозиум и встретятся с представителями ВМС разных стран.

Российская и китайская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран для обеспечения безопасности и стабильности в Мировом океане.

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#вмф
#россия
#китай
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