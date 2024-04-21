Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведёт совещание по ситуации с паводками. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также в понедельник, 22 марта, российский лидер проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем они встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Путин вручит им государственные награды.
Кроме того, в субботу президент может принять участие в совещании по экономическим вопросам.
Читайте также:
Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления
Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном
Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медработникам
Анастасия Чинкова