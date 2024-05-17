Раскрыты причины возможного давления на Зеленского со стороны Запада

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что Запад действительно может начать давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы склонить его к переговорам с Россией.
Она пояснила, что первоочередная задача Запада в этом вопросе стабилизировать ситуацию на Украине для того, чтобы президент США Джо Байден смог показать хоть какую-то результативность помощи Украине.
Кроме этого, Запад может действительно хотеть ухода Зеленского, и по этой причине давить на него.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС необходимо проводить в отношении Украины более осторожную политику на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в беседе с Foreign Policy он отметил, что Запад уже обвиняют в лицемерии, сравнивая конфликт Израиля и Палестины с украинским кризисом и отношение западных держав к ним.
Ранее сообщалось, что Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.
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«Часть политического сообщества разных стран понимает, что дальнейшее продвижение российской армии создаёт более неблагоприятные условия для Украины. Самая основная задача —стабилизировать ситуацию, чтобы Джо Байден мог отчитаться, куда были направлены средства. Этот вопрос сейчас критически важен для американского политического истеблишмента», — объяснила в беседе с RT Ерёмина.
Кроме этого, Запад может действительно хотеть ухода Зеленского, и по этой причине давить на него.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС необходимо проводить в отношении Украины более осторожную политику на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в беседе с Foreign Policy он отметил, что Запад уже обвиняют в лицемерии, сравнивая конфликт Израиля и Палестины с украинским кризисом и отношение западных держав к ним.
Ранее сообщалось, что Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.
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Мелисса Тимофеева