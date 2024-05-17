Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ с признанием только «мирного плана» Киева

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Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объявил о наложении вето со стороны Будапешта на резолюцию Совета Европы. Об этом он написал в Facebook*.
Резолюция предполагала признание только «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, в качестве приемлемого и заслуживающего поддержки, однако для Венгрии такой подход неприемлем, отметил он.
Сийярто добавил, что другие страны также предложили мирные планы, которые не уступают плану Киева, и поэтому была высказана просьба включить их в резолюцию СЕ. Однако большинство отклонило эту идею, что привело к наложению вето Венгрией, чтобы избежать принятия резолюции.
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Артем Кузьмин