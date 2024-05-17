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Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ с признанием только «мирного плана» Киева

17 мая 2024, 13:53
Фото: iStock/oruba

Фото: iStock/oruba

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объявил о наложении вето со стороны Будапешта на резолюцию Совета Европы. Об этом он написал в Facebook*.


Резолюция предполагала признание только «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, в качестве приемлемого и заслуживающего поддержки, однако для Венгрии такой подход неприемлем, отметил он.

Сийярто добавил, что другие страны также предложили мирные планы, которые не уступают плану Киева, и поэтому была высказана просьба включить их в резолюцию СЕ. Однако большинство отклонило эту идею, что привело к наложению вето Венгрией, чтобы избежать принятия резолюции.

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Путин высказался по поводу легитимности Зеленского как президента
Путин: на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должен ответить КС Украины
17 мая 2024, 14:18

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности главы Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами страны. Трансляцию речи президента проводит телеканал «Россия 24».
Он заявил, что для России вопрос легитимности президента Украины имеет значение, так как тогда, когда РФ будет подписывать документы с Киевом, они должны быть подписаны рукой легитимного главы.

Владимир Путин пояснил, что оценку законности президенства должен давать Конституционный суд Украины.

Напомним, пятилетний президентский срок Владимира Зеленского истекает в ночь на 21 мая. Однако выборы в стране проводить не намерены, т.к. на Украине объявлено военное положение. Таким образом в стране остро встает вопрос о легитимности действующей власти.

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Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России
Путин: в Киеве видят, что не получается воевать до последнего
17 мая 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

В Киеве видят, что у них не получается нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Они видят, что не получается, до последнего (воевать), может быть, получится, но не получается нанести стратегического поражения России, это видят. Но теперь запищали: давайте срочно конференцию», — сказал президент.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином съел то, что не планировал. По словам главы государства, утка по-пекински была очень вкусной, он не смог удержаться и съел два кусочка. Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.

Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#рф
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Путин рассказал, как прошел ужин с Си Цзиньпином
Путин назвал китайскую кухню одной из великих
17 мая 2024, 13:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином съел то, что не планировал. Об этом журналист ВГТРК Павел Зарубин написал в своем телеграм-канале.
По словам главы государства, утка по-пекински была очень вкусной, он не смог удержаться и съел два кусочка.
«Честно вам скажу. Там лежали два кусочка, думаю, съем только один. Но не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно», — поделился президент.
Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.

Напомним, российский лидер прибыл в Пекин 15 мая. В состав делегации вошёл практически весь состав обновленного кабинета министров и представители крупного отечественного бизнеса.

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#китай
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Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России
Путин: Белоусов может координировать деятельность Минобороны с ведомствами
17 мая 2024, 13:47

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов является одним из лучших экономистов в стране и способен успешно координировать работу министерства обороны с остальными ведомствами.
Путин подчеркнул, что Белоусов ранее занимал пост министра экономики и был его помощником по экономическим вопросам, а также занимал должность первого заместителя председателя правительства.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне и Герой России Андрей Красов выразил положительное мнение о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова. Он отметил, что знания и опыт Белоусова в настоящее время являются крайне важными.

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Стало известно о желании Запада принудить Зеленского пойти на переговоры с РФ
17 мая 2024, 13:25

Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.
Об этом сообщает радиостанция Europe1. Как заявляет издание, западные страны приняли решение о принуждении Украины организовать переговоры с Россией об окончании военных действий.

При этом возникает риск наихудшего для Запада и Киева сценария, например, что русская армия откроет еще один фронт, заявляет радиостанция.

По информации Europe1, западные страны будут стараться убедить Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получила статус кандидата в ЕС так быстро из-за фактора конфликта на Украине.

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#переговоры
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Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо
Песков: усиления мер безопасности Путина после покушения на Фицо не планируется
17 мая 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента РФ Владимира Путина на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не вводились. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, меры безопасности на обычном уровне.

Напомним, что Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.

Ранее Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
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#покушение
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Зеленский пожаловался на позицию Запада в отношении России
Зеленский: Запад не хочет поражения России
17 мая 2024, 11:49

Страны Запада не оказывают Киеву помощь в необходимом количестве, потому что не хотят, чтобы Россия проиграла. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передаёт издание РБК-Украина.
«Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации. На Западе считают, что такое развитие событий приведет к непредвиденной геополитике», — заявил Зеленский.

Накануне Зеленский в интервью телеканалу ABC отметил, что на фронте сейчас сложная ситуация, потому что бригады не полностью оснащены из-за того, что не могли получить пакет помощи от США в течение многих месяцев. Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».

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#пво
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Боррель объяснил, почему Украина так скоро стала кандидатом на вступление в ЕС
Боррель: Украина быстро стала кандидатом на вступление в ЕС из-за СВО
17 мая 2024, 11:30

Фото: iStock/artJazz

Украина не стала бы так быстро кандидатом на вступление в ЕС, если бы не конфликт с Россией. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова передаёт Foreign Policy.
«У войны есть свои последствия. Одно из них — тот факт, что к сегодняшнему дню Украине предоставлен статус государства-кандидата в рекордно короткие сроки. Конечно, без войны и без очень сложной ситуации, в которой находится Украина, это заняло бы гораздо больше времени», — заявил Боррель.

Он также рассказал, что страны Евросоюза предоставили Украине порядка 96 млрд евро с начала конфликта с Россией, а такая сумма существенно превышает ту, которую выделили США. При это Боррель подчеркнул, что главным предложением ЕС для Украины станет членство в объединении.

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#страны
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#евросоюз
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Путин посетил единственный православный храм в китайском Харбине
Путин подарил икону Спаса Нерукотворного Покровскому храму в Харбине
17 мая 2024, 11:13

Фото: сайт Кремля

Во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин посетил единственную действующую в Харбине православную церковь – храм Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Глава государства пообщался с настоятелем и подарил храму образ Спаса Нерукотворного. Также Владимир Путин выразил слова благодарности священнослужителю за сохранение традиций православной церкви в регионе.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин 15 мая. Он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой был сделан ряд совместных заявлений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#церковь
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