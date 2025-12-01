Раскрыты разногласия в ЕС: страны не хотят отвечать за последствия использования активов РФ

01 декабря 2025, 22:45

Брюссель высказался об использовании российских активов для Украины

Фото: Istock / code6d

Страны Европейского союза не готовы брать на себя ответственность за возможные последствия использования замороженных российских активов в интересах Украины.





Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, подчеркнув в соцсети X, что большинство участников объединения избегают любых юридических и финансовых рисков, связанных с таким решением.



По словам главы МИД Бельгии, оптимальным вариантом поддержки Киева остаётся общий европейский заем, тогда как использование российских активов создаёт правовую неопределённость и сохраняет системные риски.



Прево отметил, что отказ стран ЕС от «взаимизации» рисков лишь подтверждает правоту бельгийской позиции.





«Мы уже многие месяцы рационально говорим о необходимости разделять ответственность. Иначе по какой причине европейские государства избегают подобных обязательств?» — заявил он.