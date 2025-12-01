Раскрыты разногласия в ЕС: страны не хотят отвечать за последствия использования активов РФ
Брюссель высказался об использовании российских активов для Украины
Страны Европейского союза не готовы брать на себя ответственность за возможные последствия использования замороженных российских активов в интересах Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, подчеркнув в соцсети X, что большинство участников объединения избегают любых юридических и финансовых рисков, связанных с таким решением.
По словам главы МИД Бельгии, оптимальным вариантом поддержки Киева остаётся общий европейский заем, тогда как использование российских активов создаёт правовую неопределённость и сохраняет системные риски.
Прево отметил, что отказ стран ЕС от «взаимизации» рисков лишь подтверждает правоту бельгийской позиции.
«Мы уже многие месяцы рационально говорим о необходимости разделять ответственность. Иначе по какой причине европейские государства избегают подобных обязательств?» — заявил он.