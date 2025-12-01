Достижения.рф

Раскрыты разногласия в ЕС: страны не хотят отвечать за последствия использования активов РФ

Брюссель высказался об использовании российских активов для Украины
Фото: Istock / code6d

Страны Европейского союза не готовы брать на себя ответственность за возможные последствия использования замороженных российских активов в интересах Украины.



Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, подчеркнув в соцсети X, что большинство участников объединения избегают любых юридических и финансовых рисков, связанных с таким решением.

По словам главы МИД Бельгии, оптимальным вариантом поддержки Киева остаётся общий европейский заем, тогда как использование российских активов создаёт правовую неопределённость и сохраняет системные риски.

Прево отметил, что отказ стран ЕС от «взаимизации» рисков лишь подтверждает правоту бельгийской позиции.

«Мы уже многие месяцы рационально говорим о необходимости разделять ответственность. Иначе по какой причине европейские государства избегают подобных обязательств?» — заявил он.
Софья Метелева

