Раскрыты способы сохранять заряд батареи смартфона на морозе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что уход в отставку президента Абхазии Аслана Бжании был неверным шагом, поскольку его потребовало агрессивное меньшинство страны, в то время как избирал его главой государства весь народ.