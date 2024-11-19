Раскрыты способы сохранять заряд батареи смартфона на морозе

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Техноэксперт Сергей Биржевой заявил, что для того, чтобы смартфон не разряжался на морозе, его необходимо переводить на улице в энергосберегающий режим.
«Во избежание попадания лишней влаги не пользуйтесь телефоном во время снегопада или дождя. Дисплей смартфона запотевает, когда вы возвращаетесь в тёплое помещение после мороза. Примерно то же происходит с ним внутри. При резком изменении температуры в гаджете может образоваться конденсат. Он способен повредить даже влагозащищенные устройства. Это становится причиной коррозии микросхем и повреждения токопроводящих элементов», — добавил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что одним из методов защитить свой смартфон от взлома и слежки является использование свободного ПО.
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