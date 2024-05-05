Рогов заявил о четком сигнале для Зеленского от России

Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского послужило четким сигналом, указывающим на отсутствие желания Москвы вести с ним переговоры, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
«Декларация хриплого диктатора о его розыске является для нас ясным сигналом о том, что с ним никто не собирается переговариваться, поскольку для нас он настоящий преступник», — отметил Рогов.Прокомментировав объявление в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, он подчеркнул, что ни Зеленский, ни Порошенко больше не могут рассчитывать на какие-либо льготы. По мнению Рогова, для них «дело набирает обороты» и «счетчик обратного отсчета начал тикать быстрее».
Рогов добавил, что Зеленский и Порошенко несут ответственность за разжигание конфликта на Украине с 2014 года.
Ранее российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
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Артем Кузьмин