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Раскрыты условия для переговоров России и Украины

Слуцкий: переговоры с Украиной возможны только на условиях России
07 мая 2024, 17:22
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Россия пойдёт на переговоры с Украиной только на условиях Москвы. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Возможны (переговоры - ред.) — на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях - полная денацификация, демилитаризация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

По его словам, только в этом случае Россия согласится подумать о переговорах с украинской стороной. Однако Слуцкий напомнил, что на Украине действует указ президента Страны Владимира Зеленского, согласно которому запрещаются любые переговоры с Россией.



Таким образом, Слуцкий считает, что украинское правительство и его западные кураторы ещё не готовы к переговорам.

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Генпрокуратура РФ признала американскую Freedom House нежелательной
07 мая 2024, 17:30

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, призывающую к конфискации российских замороженных активов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что одним из основных направлений деятельности компании является содействие так называемой «главенствующей» роли США в мире.

Помимо призывов к конфискации активов Freedom House выступает за оказание помощи Украине для победы над Россией, увеличение санкционного давления на страну, введение новых международных санкций в отношении третьих стран, оказывающих поддержку Москве.

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*организация признана нежелательной и запрещена на территории России, также Минюстом РФ она признана иностранным агентом
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ЕС планирует ввести ограничения для судов, которые помогают России обойти санкции
Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 11 судов, связанных с Россией
07 мая 2024, 16:42

Фото: iStock/Dikuch

Европейский союз планирует ввести ограничения для 11 судов, которые могут помогать России обходить санкции. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов, в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, и грузового судна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет распространится на страхование и техническую помощь. Он коснется приёма жидкого топлива, смены экипажа, обслуживания судов и буксирных услуг.

При этом агентство отмечает, что ограничения будут менее строгие, чем применяемые Минфином США, однако они затруднят получения топлива для судов, попавших под санкции.

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Вера и гордость: Сенатор Ковитиди — о чувствах от инаугурации Путина
07 мая 2024, 16:19

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поделилась светлыми чувствами, которые переполняли её во время инаугурации президента РФ Владимира Путина.
«Вера и гордость за свою Родину, надежда и уверенность в счастливом будущем России, любовь к своему Отечеству и президенту — именно эти чувства переполняли меня на торжественной церемонии вступления в должность президента Владимира Путина. Слова Владимира Владимировича были адресованы каждому из нас: от Чукотки до солнечного Крыма», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

Она подчеркнула, что Россия и её народ – наследники Великой Победы, и дальше нашу страну ожидают лишь успехи и процветание.

А депутат Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что речь Путина в день его инаугурации была особенной.

«Кого благодарил Путин в самом начале? Воинов, граждан России, «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной». Исторические русские земли на западе в былые годы заканчивались аккурат в Ужгороде. Слова Путина — это заявка на историческое наследие Руси, которое раздавали по кусочкам, откусывали, а теперь время его возвращать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Медведев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин первый официальный визит после инаугурации нанесет в Китай.

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#россия
#владимир путин
#президент
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Белоруссия проверит армию с привлечением средств применения ядерных боеприпасов
07 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/Derek Brumby

Белоруссия проверит свои вооружённые силы с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Отмечается, что данная проверка синхронизирована с Россией.

По словам политика, Минск проверит навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в специальные установки и подвеске на штурмовики.

Кроме того, в ходе проверки будут отработаны дивизионы комплексов «Искандер» и «Полонез».

Также в Минобороны Белоруссии сообщили о начале внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

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#белоруссия
#армия
#проверка
#ядерное оружие
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«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве
Политолог Калачев: ключевые фигуры правительства останутся на своих местах
07 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Владимир Путин 6 мая в заключительный раз встретился с российским правительством в его нынешнем составе. Через день после инаугурации президента кабинет министров официально уйдет в отставку, и начнётся формирование нового правительства.
Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в беседе с «Радио 1» сделал свои прогнозы по поводу обновления в правительстве.

«Я думаю, что все ключевые фигуры останутся на своих местах. Зачем ломать то, что работает? От добра добра не ищут. С моей точки зрения, главное — это то, что реформ правительство требуют в случае проведения существенных политических и экономических реформ. Но их не предполагается. Путин не собирается уходить, а, значит, место премьера не рассматривается как трамплин преемника к высшей власти. И, собственно говоря, правительство смогло в условиях санкций обеспечить рост российской экономики, оставить уровень благосостояния россиян на прежнем месте – мне кажется, что такое надо поощрять, а не наказывать. Поэтому я думаю, что Мишустин останется на своем месте», — отметил эксперт.

Также политолог рассказал, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.

По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.

«В одну и ту же реку дважды не ходят. Хотя мы знаем, что ничего невозможного в жизни нет, но сейчас Собянин на своём месте как мэр Москвы. С президентом он уже работал. Полагаю, что Собянин останется на посту мэра Москвы, сейчас будут выборы в Московскую городскую Думу — это очень важно. Собянин делает всё на должном уровне: социальный оптимизм, социальное самочувствие как следствие эффективной работы правительство Москвы», — сказал собеседник.

По мнению Калачева, разные слухи насчёт новых должностей министров распускаются, чтобы «оживить политический пейзаж».

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Стало известно, куда Владимир Путин нанесет первый визит после инаугурации
Помощник президента Ушаков: Путин первый визит после инаугурации нанесет в Китай
07 мая 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин первый официальный визит после инаугурации нанесет в Китай. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В Китай будет первый зарубежный визит президента», — сказал сотрудник президентской администрации.

Ранее сообщалось, что президент РФ совершит официальный визит в Китай 15–16 мая. Ожидается, что во время этой поездки президент сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем. Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь».

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова рассказала о зеркальном ответе на угрозы Британии
Захарова: РФ может ударить по объектам Британии, если реализуются угрозы Лондона
07 мая 2024, 15:31

Фото: сайт МИД РФ

Россия имеет право ударить по британским объектам на территории Украины и за её пределами, в случае реализации угроз Великобритании об ударах ВСУ британским оружием по России. Такое заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее в ходе рабочего визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон «разрешил» Украине ударять по российским объектам поставленным британским оружием.

Захарова заявила, что в таком случае российская сторона вправе зеркально ответить на подобные действия. А также добавила, что заявления министра абсолютно безумны и нелогичны.

Также представитель внешнеполитического ведомства указала на реакцию России на это заявление. В МИД РФ был вызван британский посол Найджела Кейси, которому также были представлены доводы о праве в таком случае на зеркальный ответ от российской стороны.

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#россия
#украина
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Маск поддержал идею писателя Кинга о поединке Путина с Зеленским
07 мая 2024, 15:08

Фото: iStock / 3dmitry

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X. Маск подписал словом «недооценивается» пост писателя, где тот заявил, что «Путин и Зеленский должны уладить свои разногласия один на один». Как отметил предприниматель, такой способ решения споров имеет смысл.

Ранее он отреагировал на решение Штатов и Украины в отношении России.
Маск согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, заявившем, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Если бы Украина выбрала нейтралитет, то сумела бы сохранить свои территории.

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#илон маск
#россия
#украина
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МИД Франции вызвал посла России Мешкова
МИД Франции вызвал посла РФ из-за предполагаемых кампаний по дезинформации
07 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/SimonLukas

МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за предполагаемых кампаний по дезинформации со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters.
В ведомстве подчеркнули, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют с целью манипулирования данными и запугивания.

Согласно заявлению французского министерства, Россия якобы перекладывает ответственность, пытаясь обвинить страны Запада в угрозе. Также Москву обвинили в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, решение о вызове российского посла также стало ответом на аналогичные действия российского МИД в отношении посла Франции Пьера Леви.

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#россия
#мид
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