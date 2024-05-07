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Россия пойдёт на переговоры с Украиной только на условиях Москвы. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Возможны (переговоры - ред.) — на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях - полная денацификация, демилитаризация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
По его словам, только в этом случае Россия согласится подумать о переговорах с украинской стороной. Однако Слуцкий напомнил, что на Украине действует указ президента Страны Владимира Зеленского, согласно которому запрещаются любые переговоры с Россией.
Таким образом, Слуцкий считает, что украинское правительство и его западные кураторы ещё не готовы к переговорам.
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