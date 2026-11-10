Раскрыто, чью сторону занимает США перед переговорами в Абу-Даби

10 ноября 2026, 03:31

WP: США изменили позицию в пользу России перед переговорами в Абу-Даби

Фото: iStock/rarrarorro

США изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по конфликту на Украине в Абу-Даби. Об этом пишет газета The Washington Post.