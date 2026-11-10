Раскрыто, чью сторону занимает США перед переговорами в Абу-Даби
США изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по конфликту на Украине в Абу-Даби. Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным издания, постановку вопроса безопасности в качестве повестки встречи можно трактовать как сдвиг позиции в сторону Москвы, поскольку Вашингтон отчаянно ищет варианты завершить конфликт. На этом фоне на Западе усилились опасения по поводу того, что американцы попытаются склонить Киев к соглашению на условиях России. Поводом стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что после конфликта Украина, по его мнению, «будет выглядеть несколько иначе».
Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины намечены на 10 и 11 ноября. От России в них примут участие помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Американскую сторону будут представлять спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
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