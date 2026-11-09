Раскрыты новые детали трехсторонних переговоров в ОАЭ
Самолет с российской делегацией приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает РИА Новости.
Борт прибыл в аэропорт Абу-Даби, где 10 и 11 ноября состоится новый раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины. Стороны планируют решить гуманитарные вопросы, шаги по деэскалации конфликта и дальнейшие действия в рамках мирного урегулирования.
Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил главную тему предстоящих переговоров. Речь пойдет о гарантиях безопасности для сторон после достижения окончательного мирного урегулирования, а не о временном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщал о проводимых 7 и 8 ноября встречах и телефонных разговорах по ситуации вокруг России и Украины.
Напомним, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Американскую сторону представляют спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
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