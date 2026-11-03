США выступят посредником на переговорах России и Украины 10–11 ноября в Абу-Даби

03 ноября 2026, 03:17

Уиткофф: Переговоры России и Украины при посредничестве США состоятся 10-11 ноября

Фото: iStock/sb2010

Переговоры на рабочем уровне между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом в соцсети X сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.





По его словам, Вашингтон выступит посредником, чтобы содействовать выполнению задачи лидера США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине.



«Обсуждения будут сосредоточены на договоренностях в сфере безопасности (после конфликта), деэскалации, гуманитарных инициативах и дальнейших шагах на пути к миру», — написал Уиткофф.