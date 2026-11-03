США выступят посредником на переговорах России и Украины 10–11 ноября в Абу-Даби
Уиткофф: Переговоры России и Украины при посредничестве США состоятся 10-11 ноября
Переговоры на рабочем уровне между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом в соцсети X сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
По его словам, Вашингтон выступит посредником, чтобы содействовать выполнению задачи лидера США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине.
«Обсуждения будут сосредоточены на договоренностях в сфере безопасности (после конфликта), деэскалации, гуманитарных инициативах и дальнейших шагах на пути к миру», — написал Уиткофф.Кроме того, на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Темой станут гарантии безопасности для Киева, архитектура безопасности в Европе после конфликта и экономические возможности поддержки восстановления Украины.
Уиткофф отметил, что США рассчитывают развить успех, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, и выйти на всеобъемлющее прочное мирное соглашение, которое обеспечит долгосрочную безопасность будущих поколений.