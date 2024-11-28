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Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в начале конфликта поддерживал ВСУ, но поскольку боевые действия затянулись, выступает за переговоры Киева с Москвой. Их перспективы оценил в беседе с изданием «Взгляд» американист Малек Дудаков.
Собеседник назвал Келлога «стереотипным ястребом США», добавив, что сначала тот не без удовольствия воспринял идею борьбы с Россией чужими руками, а затем вспомнил, что Вашингтон активно тратит свои боеприпасы с вооружениями и выпустил план по заморозке по линии боевого соприкосновения.
Эксперт добавил, что Келлог высказывался за частичную отмену ограничительных мер против России, но без признания контроля Россией новых территорий.
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Эксперт добавил, что Келлог высказывался за частичную отмену ограничительных мер против России, но без признания контроля Россией новых территорий.
«Данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину», — прокомментировал Дудаков.Он резюмировал, что Келлог разрабатывал план в других реалиях, но ситуация меняется, поэтому и план спецпосланнику придется менять.
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Никита Кротов