Раскрыто, как назначение Белоусова скажется на ходе СВО

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Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко прокомментировал информацию о выдвижении на должность министра обороны России первого вице-премьера Андрея Белоусова, приводит его слова издание РИА Новости.
По мнению эксперта, Белоусов имеет стратегический кругозор и отличается нестандартным подходом к решению задач.
Коротченко уверен, что выдвижение на должность министра обороны Белоусова является удачным решением.
Он также отметил, что Белоусов сможет повысить эффективность выделяемых на СВО средств. Кроме того, поставки вооружения и военной техники в зону конфликта также будут оптимизированы, заключил Коротченко.
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Коротченко уверен, что выдвижение на должность министра обороны Белоусова является удачным решением.
«Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада», — заявил эксперт.
Он также отметил, что Белоусов сможет повысить эффективность выделяемых на СВО средств. Кроме того, поставки вооружения и военной техники в зону конфликта также будут оптимизированы, заключил Коротченко.
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Анастасия Хохлова