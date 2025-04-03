Раскрыто, как новые пошлины Трампа отразятся на экономике России

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Новые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут быть полезны России, так как попавшие под них страны будут искать новые рынки сбыта. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его словам, по РФ же американские пошлины никак не ударят.
«Естественно, если возникают какие-то сложности в торговле и экономических связях с одним партнером, тогда начинаются поиски кого-то другого, более удобного и комфортного для продолжения и осуществления экономических связей. Конечно, они могут и наверняка будут рассматривать Россию. <…> Полного автоматизма и замещения не будет. Но в какой-то части это произойдет», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог Антон Орлов объяснил, чем обернется для Финляндии ее одностороннее решение закрыть границу с Россией. В разговоре с RT аналитик указал, что возобновление отношений легко может привести к тысячам исков от граждан и бизнеса, которые понесли убытки и потерпели неудобства из-за решения финских властей.
«У кого-то пострадал семейный бизнес, многие были вынуждены каким-то способом оплачивать коммунальные услуги за жилье, которым они не могут пользоваться, в том числе в коммерческих целях. <…> Это могут быть суды в самой Финляндии или иные международные суды. И скорее всего, Хельсинки нехотя придется удовлетворять вердикты о компенсации», — поделился он.Читайте также:
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