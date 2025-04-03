Раскрыто, как новые пошлины Трампа отразятся на экономике России

Новые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут быть полезны России, так как попавшие под них страны будут искать новые рынки сбыта. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его словам, по РФ же американские пошлины никак не ударят.