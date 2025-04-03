Рейтинг Трампа упал до рекордных 43% со дня инаугурации

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал до рекордных 43% впервые со дня инаугурации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Ipsos.
Инаугурация президента состоялась 20 января. С того момента уровень поддержки Трампа еще не находился на таком низком уровне. После инаугурации американского лидера поддерживало 47% населения. Это до сих пор самый высокий показатель с момента его избрания на второй срок.
Опрошенные оказались недовольны работой Трампа в экономической сфере и в вопросе с высокой стоимостью жизни. По данным направлениям президента поддерживают 37% и 30% респондентов соответственно.
Читайте также:
Премьер Канады Карни: пошлины негативно повлияют на экономику США
Трамп ввел новые пошлины на продукцию других стран
Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд
Опрошенные оказались недовольны работой Трампа в экономической сфере и в вопросе с высокой стоимостью жизни. По данным направлениям президента поддерживают 37% и 30% респондентов соответственно.
Читайте также:
Премьер Канады Карни: пошлины негативно повлияют на экономику США
Трамп ввел новые пошлины на продукцию других стран
Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд
Иван Мусатов