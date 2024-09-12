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Алжирский профессор политической социологии Университета Орана Аль-Джилали Караис обвинил страны коллективного Запада в финансировании экстремистских организаций по всему миру.
В интервью РИА Новости Караис назвал Запад «лабораторией по производству терроризма», указывая на то, что западные страны используют такие методы для достижения собственных целей.
Он добавил, что целью Запада является ослабление международных противников, таких как Китай и Россия, и создание хаоса в этих странах.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу якобы поддержке России со стороны Китая в области военного производства. Салливан подчеркнул, что отношения между двумя странами переживают трудный период, в который он возложил часть ответственности на Пекин.
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«Запад избегает прямой конфронтации с Россией и Китаем, поэтому создает очаги напряженности в разных регионах, чтобы отвлечь и ослабить армии этих стран, вовлекая их в борьбу с терроризмом», — заявил Караис.
Он добавил, что целью Запада является ослабление международных противников, таких как Китай и Россия, и создание хаоса в этих странах.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу якобы поддержке России со стороны Китая в области военного производства. Салливан подчеркнул, что отношения между двумя странами переживают трудный период, в который он возложил часть ответственности на Пекин.
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Елена Перлова