Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу

05 января 2026, 16:16

Политолог Дудаков: страны Южной Америки могут повернуться против Трампа

Фото: iStock/Tomas Ragina

Страны Южной Америки могут повернуться против президента США Дональда Трампа из-за атаки на Венесуэлу. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.





Трамп понимает, что в случае реализации такого сценария США потеряют существенное влияние на Западном полушарии. Именно поэтому он не торопится поддерживать венесуэльскую оппозицию, подчеркнул политолог.



Дудаков считает, что сейчас американский лидер будет искать пути взаимодействия с новым руководством, которое возглавляет вице-президент Делси Родригес.





«Также есть риски дестабилизации Венесуэлы. Если это случится, то страна превратится в одно большое Гаити, и там уже реально возьмут власть наркокартели», — заключил эксперт.