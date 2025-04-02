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Раскрыто, когда Пашинян потеряет власть в Армении

Политик Теванян: к 2026 году Пашинян окончательно потеряет власть в Армении
Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

К 2026 году премьер-министр Армении Никол Пашинян окончательно потеряет власть в стране. Об этом заявил лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян в беседе с NEWS.ru.
По его словам, правящая партия постепенно утрачивает поддержку населения, так как политика Пашиняна нелегитимна и неприемлема для народа.
«Он завел нас в тупик. Все понимают, что он уже исчерпал все свои возможности. Этот факт официально будет зафиксирован благодаря результатам выборов. Очевидно, что народ отвергает его. Наличие какого-то электората у Никола Пашиняна — лишь миф, в который нельзя верить», — поделился политик.
Теванян отметил, что проевропейский блок, который выступал вместе с выдвиженцами партии Пашиняна, проиграл, так как демонстрировал явную антироссийскую позицию. Народ выбрал совсем другие политические силы.
«На итоги выборов повлияла их ставка на укрепление армяно-российских отношений», — подчеркнул он.
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Одна страна начала готовиться к войне с США
Mehr: Иран закрывает воздушное пространство для подготовки к войне с США
02 апреля 2025, 22:19

Фото: iStock/allanswart

Власти Ирана начали подготовку к войне с США. Об этом сообщает местное агентство Mehr, ссылаясь на правительство государства.
Тегеран объявил о закрытии воздушного пространства и переводе всей армии на самый высокий уровень боевой готовности.

По данным агентства, иранские силы готовы к любому развитию событий.

Ранее в этот день издание Daily Express со ссылкой на источник из администрации США сообщило, что Иран может исчезнуть к сентябрю этого года, если государство не откажется от своей ядерной программы.

Также о вероятном конфликте Ирана с США высказались во Франции. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро предупредил, что война «практически неизбежна». При этом в Париже выступают против наличия ядерного оружия у Тегерана.

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Politico: Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение о скорой отставке Илона Маска
Politico: Трамп рассказал ближайшим советникам о предстоящей отставке Маска
02 апреля 2025, 19:51

Фото: whitehouse.gov.png

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение нескольких недель Илон Маск перестанет выполнять свои обязанности в Белом доме. Глава государства рассказал об этом нескольким людям из своего ближайшего окружения.
Как об этом стало известно журналистам Politico, сказать трудно, но именно это издание обнародовало данную информацию. Богатейший человек планеты будет находиться на государственной службе ещё 130 дней. Что будет дальше, пока сказать сложно, указано в публикации.

«Я думаю, что он потрясающий, но у него также есть большая компания, которой он должен управлять. В какой-то момент он собирается вернуться», — пояснил Трамп.

Американский лидер добавил, что будет удерживать предпринимателя и миллиардера на должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) столько, сколько сможет. Однако авторы материала сообщают, что они с Илоном Маском уже достигли договорённости о том, что тот вернётся в бизнес и будет играть лишь вспомогательную роль.

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Times of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа
02 апреля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширить зону проведения военных операций в секторе Газа. Новые территории, которые будут в результате этого захвачены, станут частью так называемой буферной зоны.
Об этом со ссылкой на министра обороны страны Исраэля Каца сообщает издание Times of Israel. В публикации указано, что войска еврейского государства продвинутся вперёд и расчистят территории от «террористов и инфраструктуры».

«Будут захвачены обширные земли, которые присоединятся к зонам безопасности государства Израиль», — заявил глава военного ведомства.

Напомним, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа в ночь на 18 марта. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атаки будут продолжаться из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и постепенного освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк назвал это решение главы израильского правительства приговором для заложников.

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#сектор газа
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«Ведомости»: В России могут в два раза увеличить годовой лимит переработок
02 апреля 2025, 13:08

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Российские власти подготовили поправки и дополнения к Трудовому кодексу РФ. В них речь идёт об увеличении годовой нормы сверхурочных для каждого работника.
О грядущих изменениях сообщают «Ведомости». С последней версией документа ознакомились аналитики издания. Отмечается, что в правительстве не сразу пришли к консенсусу по вопросам внесения системных изменений в трудовое законодательство. Все эти новшества будут направлены на повышение гибкости рынка труда. Готовили проект поправок в Трудовой кодекс специалисты министерства экономического развития и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В частности, изменения предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Кроме того, будет заново и более чётко определён порядок оплаты переработок. А также поправки должны упростить регламент увольнения сотрудников предприятий и организаций.

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Президент Сербии Вучич: Два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным
02 апреля 2025, 10:32

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с ноября 2021 года. Однако он знает как минимум двух мировых лидеров, которые вели тайные переговоры с главой российского государства.
Об этом сербский президент рассказал в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфалу. На вопрос собеседника, были ли это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава словацкого правительства Роберт Фицо, Вучич ответил отрицательно.

Ранее президент балканского государства говорил, что его встреча с Владимиром Путиным 9 мая в Москве станет первой за три с половиной года. Напомним, Сербия осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако не поддержала введённые Евросоюзом антироссийские санкции.

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