Раскрыто, когда Пашинян потеряет власть в Армении

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)
К 2026 году премьер-министр Армении Никол Пашинян окончательно потеряет власть в стране. Об этом заявил лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян в беседе с NEWS.ru.
По его словам, правящая партия постепенно утрачивает поддержку населения, так как политика Пашиняна нелегитимна и неприемлема для народа.
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«Он завел нас в тупик. Все понимают, что он уже исчерпал все свои возможности. Этот факт официально будет зафиксирован благодаря результатам выборов. Очевидно, что народ отвергает его. Наличие какого-то электората у Никола Пашиняна — лишь миф, в который нельзя верить», — поделился политик.Теванян отметил, что проевропейский блок, который выступал вместе с выдвиженцами партии Пашиняна, проиграл, так как демонстрировал явную антироссийскую позицию. Народ выбрал совсем другие политические силы.
«На итоги выборов повлияла их ставка на укрепление армяно-российских отношений», — подчеркнул он.Читайте также:
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Данил Пономарев