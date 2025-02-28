Пророчество Жириновского об итогах переговоров Путина и Трампа: какое шокирующее предсказание сделал политик

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)
В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире. Какие еще прогнозы сделал политик и что он говорил об итогах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, расскажет «Радио 1».
Пророчества Жириновского
Владимир Вольфович ушел из жизни 6 апреля 2022 года из-за двусторонней пневмонии. Его имя продолжает оставаться на слуху не только благодаря заслугам и яркой личности, но и из-за его предсказаний, которые сбываются одно за другим. Среди предсказанных им событий — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, беспорядки в Казахстане, катастрофа Boeing 777-200, избрание темнокожего президента США, убийство Бориса Немцова и военный переворот в Армении.
Переговоры Путина и Трампа
Несколько лет назад на федеральном канале политик подробно описывал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые могут состояться в ближайшее время.
«Здесь пройдет встреча Путина и Трампа, и они смогут достичь соглашения. Это станет значительным достижением. Корейская ситуация относится к Дальнему Востоку, а сирийская — к Ближнему Востоку. Но если он предоставит возможность для переговоров... О чем будут говорить? Украина! Да!» — размышлял Жириновский в эфире программы Владимира Соловьева.
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Однако Жириновский не ограничился общими фразами. Он детально описал последствия переговоров между лидерами двух стран.
«Мы отделим Львов и пять районов, а она вступит в НАТО и Евросоюз, если захочет. Но вся Новороссия — он (Трамп) согласен, точнее, не против, и всё будет под российским флагом, как в Крыму и Донбассе. Он закроет три конфликта — трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией и Китаем», — предсказал Владимир Вольфович.
Политику Трампа эксперты характеризуют довольно резко. По их мнению, президент США ведет дела так, словно у Штатов нет обязательств перед кем-либо, в то время как остальные должны «всё и всем». Жириновский давно понимал эту стратегию:
«Он будет выжимать из Европы все соки, потому что она ему ненавистна», — отметил он.
Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Предсказания о будущем руководстве США
Действительно, с началом второго срока Дональда Трампа его политика стала более агрессивной. Он быстро свернул множество программ и переложил ответственность за поддержку Украины на Европу. Также было заявлено о возможности повторного избрания Трампа. Жириновский даже предсказал, что власть перейдет к наследникам политика.
«Сначала дочь, затем сын — по два срока каждый. До 2040 года эта семья будет управлять Америкой и войдет в историю как лучшие президенты, превзойдя Рузвельта и всех остальных. Уверяю вас, так и будет!» — утверждал политик.
Какие прогнозы Жириновского уже сбылись
Предсказания о правящей династии Трампов звучат смело и вызывают скепсис, но и другие его пророчества, которые казались невероятными, в конечном итоге сбывались.
«Все забудут, что такое Украина», — предупреждал Владимир Жириновский о конфликте на Ближнем Востоке.
Возможные последствия он описывал еще в 2019 году. Спустя четыре года это предсказание начало сбываться: на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Теракт на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года стал ярким подтверждением слов Жириновского. В результате нападения погибли 347 молодых людей, граждан Израиля и туристов, еще 40 человек были похищены. В ходе попытки сопротивления погибли 17 полицейских. Это вторжение ХАМАС стало крупнейшим терактом в истории Израиля.
«Необходимо учитывать обстановку на Ближнем Востоке. К 2024 году там произойдут такие события, что все забудут о существовании Украины. Нас ждут самые ужасные события», — предупреждал Жириновский.
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Особенно резонировали его слова о том, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет событие, способное вернуть России былую славу.
«Я бы хотел, чтобы 2022 год стал мирным, но я всегда говорю правду. Этот год будет далеко не мирным. Это будет год, когда Россия вновь станет великой страной. Все должны замолчать и уважать нашу страну, иначе мы заставим их замолчать и начнем истребление русских сначала в Донбассе, а затем в западной России».Если это предсказание касалось начала спецоперации, то стоит отметить небольшую неточность: Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля. Также Жириновский упомянул, что «все затихнет» к марту 2024 года, когда состоятся президентские выборы. В 2008 году в интервью на федеральном канале он рассуждал о будущем Грузии и Украины, утверждая, что эти страны смогут сохранить свое существование только при условии нейтралитета и дружеских отношений с Россией.
«Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО против воли населения и если будут бомбить Луганск и Донецк, мы защитим эти города», — предрекал Владимир Вольфович.Читайте также:
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