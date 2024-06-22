Раскрыто место дислокации наносивших по Энергодару удары бойцов

Оппозиционеры Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, не подписавшие соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов, запланированных на 7 марта в Венесуэле готовят государственный переворот. Об этом заявил президент Николас Мадуро во время трансляции выступления на YouTube-канале политика.