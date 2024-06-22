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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о местонахождении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нанесли удар по Энергодару в Запорожской области. В разговоре с РИА Новости он отметил, что украинские войска атаковали город с правого берега Днепра.
Рогов рассказал, что украинские солдаты запустили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из Никополя.
По словам главы общественного движения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознают, что они намеренно атакуют подстанции и распределительные узлы, которые снабжают электроэнергией мирных жителей, а не военные объекты.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, город остался без воды и света. До этого, 19 июня, боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч».
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«Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сел Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда», — отметил он.
По словам главы общественного движения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознают, что они намеренно атакуют подстанции и распределительные узлы, которые снабжают электроэнергией мирных жителей, а не военные объекты.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, город остался без воды и света. До этого, 19 июня, боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч».
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Александр Климов