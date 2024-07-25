Затулин усомнился в реальной готовности Украины к переговорам с РФ

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал мнение о том, что заявления о готовности Украины к переговорам с Россий являются манёвром.
Он пояснил, что сейчас на международной арене возникает неблагоприятная для Киева ситуация, на фронте у ВСУ дела тоже складываются неудачно. Заявляя о переговорах, Киев как бы маневрирует, не теряя надежды нанести вред России.
Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что если киевский режим всерьез готов говорить с Россией, то ему необходимо изучить мирный план, который предложил российский президент Владимир Путин.
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«С нашей стороны было бы неправильно отрицать свою готовность вести диалог. Мы об этом говорим, но ожидаем, что любые попытки будут в ладах с реальностью. Пока до осознания и признания реальности далеко как в Киеве, так и на Западе. Там ещё не потеряли надежду на возможности нанести ущерб России. Однако нам хватит терпения дождаться победы», — предположил в беседе с Газета.ру Затулин.
Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что если киевский режим всерьез готов говорить с Россией, то ему необходимо изучить мирный план, который предложил российский президент Владимир Путин.
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Мелисса Тимофеева