Сенатор Косачёв нашёл связь слов Кулебы о переговорах с Китаем

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что заявления главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о готовности украинской стороны к переговорам с Россией вызваны влиянием Китая.
«Пекин продвигает свой план мирного урегулирования, который не совпадает с украинским. Проект КНР перпендикулярен так называемому «мирному плану» Зеленского. Кулебе было крайне неловко пытаться продвигать заведомо неприемлемые для китайской стороны инициативы Киева. Поэтому Кулеба говорил то, что было любезно слуху его китайских собеседников», — объяснил в беседе с Газета.ру Косачёв.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал мнение о том, что заявления о готовности Украины к переговорам с Россий являются манёвром.
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