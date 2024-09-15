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Раскрыто состояние Трампа после покушения

Сенатор Грэм*: Трамп в хорошем настроении после инцидента со стрельбой
15 сентября 2024, 23:23
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что после стрельбы разговаривал с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Грэм подчеркнул, что Трамп – один из самых сильных людей, которых он знает.

«Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну», – заявил политик.



Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.

Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.

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* внесен в России в список террористов и экстремистов
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#покушение
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#сша
Сын Трампа сообщил о задержании организовавшего стрельбу недалеко от политика
Трамп-младший: в кустах поблизости к стрельбе рядом с Трампом нашли АК-47
15 сентября 2024, 23:09

Фото: iStock/CatEyePerspective

Арестован подозреваемый в стрельбе на поле гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший в социальной сети X.
Представители полиции заявили, что обнаружили в кустах автомат АК-47.

Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.

Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.

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#дональд трамп
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Сенатор США Грэм*: Америку ждет 11 сентября из-за Байдена и Харрис
Сенатор Грэм*: США ждет новое 11 сентября из-за Байдена и Харрис
15 сентября 2024, 22:10

Фото: сайт Конгресса США

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США ждет новое 11 сентября из-за политики действующего президента Дональда Трампа и его протеже Камалы Харрис. Мнение об угрожающей внешней политике сенатор высказал в интервью Fox News.
Сенатор уверен, что в случае победы Трампа или Харрис страну ждет теракт сродни атаке на башни близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
«Я никогда не был так обеспокоен возможностью повторного 11 сентября против Америки, как сейчас. У нас прорвана граница. В нашей стране больше террористов, чем когда-либо, что я могу вспомнить, когда-либо связанное с терроризмом», – заявил сенатор.

Политик добавил, что и нынешняя администрация Байдена, включая Харрис, не способна завершить конфликт на Украине и контролировать Ближний Восток.

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#конфликт
#теракт
#администрация
#джозеф байден
#камала харрис
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«Они сядут за стол переговоров»: Зеленский хочет оставить Россию без электричества
Зеленский намекнул, что Украина хочет оставить россиян без комфортной жизни
15 сентября 2024, 21:37

Киев намерен оставить жителей России без комфортной жизни. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN в воскресенье 15 сентября.
Украинский лидер заявил, что если россияне останутся без комфортных условий, таких как электричество, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина. То же самое, по мнению украинского лидера, произойдет если жители России окажутся в опасности.

«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он (Путин – ред.) сядет за стол переговоров», – заявил Зеленский в эфире.

Ранее в эфире того же канала глава киевского режима назвал предвыборными обещаниями слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта.

Зеленский должен был представить президенту США Байдену, а также кандидатам Трампу и Харрис «победный план» Украины. По итогу украинский лидер заявил, что киевский режим не получил от США разрешения бить вглубь российских территорий западным оружием.

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#зеленский
#путин
#киев
#спецоперация
#украина
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Киев надеется, что возможный крах украинской энергетики повлияет на США
Politico: Киев надеется, что возможный крах энергетики Украины повлияет на США
15 сентября 2024, 21:13

Фото: istockphoto/TebNad

Чиновники Украины надеются, что перспективный крах республиканской энергетики перевесит опасения в отношении напряженности с Россией у Вашингтона, который пока не разрешил киевскому режиму бить вглубь РФ дальнобойными вооружениями, пишет Politico.
«Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации», — сказано в материале.
Ранее экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, заявлял, что западные союзники пока так и не дали разрешения бить по России дальнобойными вооружениями. Глава киевского режима обещал представить американским властям некий «победный план».

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#украина
#энергетика
#новости
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Зеленский ответил Трампу на его слова об окончании конфликта на Украине
Зеленский считает слова Трампа об окончании конфликта на Украине риторикой
15 сентября 2024, 20:55

Глава киевского режима считает слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта предвыборными обещаниями, передают журналисты телеканала CNN.
«Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания - это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — прокомментировал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая.
Дональд Трамп не единожды заявлял, что у него есть план быстрого завершения конфликта на Украине. Речь шла о том, чтобы все закончить буквально за один день.

В Кремле отмечали, что проблема является достаточно сложной для простых решений.

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#мир
#украина
#дональд трамп
#владимир зеленский
#новости
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Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
15 сентября 2024, 20:18

Фото: сайт Кремля

С двухдневным визитом в Узбекистан прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Глава республики Шавкат Мирзиёев встретил политика на площади Регистан в Самарканде, сообщили в пресс-службе президента.
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом», — прокомментировали там.
Ранее в пресс-службе Мирзиёева сообщали, что в период с 15-16 сентября в Узбекистане пройдут переговоры высшего уровня, где будет рассматриваться дальнейшее многоплановое сотрудничество государств.

Планируется, что в рамках визита Шольц и Мирзиёев встретятся с деловыми кругами двух стран.

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#мир
#фрг
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#узбекистан
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Стало известно о нехватке оружия в США
Генерал в отставке Ходжес: у США не хватает дальнобойных ракет ATACMS
15 сентября 2024, 20:03

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Нехватка ракет ATACMS ощущается у США на фоне недостаточного производства данных вооружений. Такое заявление сделал генерал НАТО в отставке Бен Ходжес в беседе с UkrLife.
«Мы не сделали ничего, чтобы увеличить производство», — сказал Ходжес.
Американский офицер добавил, что для производства дальнобойных ракет ATACMS необходимы инвестиции, а также большое количество времени с политической волей.

Ходжес посетовал, что Штаты не нарастили выпуск данных ракет несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не дал Киеву разрешения бить вглубь российских территорий.

Киевский режим настойчиво требует у западных союзников все больше военной помощи.

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#мир
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#ракета
#оружие
#новости
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Лондон, Париж и Берлин обсудят разрешение для Киева бить вглубь России по навигации США
Лондон, Париж и Берлин обсудят удары Киева вглубь России по навигации США
15 сентября 2024, 19:18

Фото: istockphoto/ovbelov

Лондон, Париж и Берлин в ближайшие дни обсудят план для Украины наносить удары вглубь России западными ракетами при помощи навигационных систем США. Об этом заявляет в воскресенье 15 сентября заявил Bloomberg.
До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что считает «оправданным» с военной точки зрения разрешение Киеву бить дальнобойным по России. Кроме этого бывший премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон тоже призвали нынешнего главу кабмина Великобритании Кира Стармера одобрить Киеву применение Storm Shadow для ударов по РФ

Ранее независимый журналист из Австралии Джони Х заявил, что ВСУ уже наносят удары оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.

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Исповедь экс-сотрудницы: Что скрывает OnlyFans и на что идут порномодели ради легких денег
15 сентября 2024, 18:55

Фото: istock / M-Production

Путешествия, вечеринки, дорогие подарки от поклонников — соцсети знаменитостей OnlyFans усыпаны подобными фото. Но что на самом деле скрывается за ними? В материале «Радио 1» расскажем, с чем сталкиваются порномодели, желая заработать легких денег.

«Вербовка» моделей и операторов

Виктория Синис работала маркетологом в крупном агентстве Австралии, которое занимается продвижением моделей на OnlyFans. В ее обязанности входил поиск эффектных девушек для дальнейшего предложения сотрудничества.

Компания интересовалась блогершами, у которых было меньше двух миллионов подписчиков — менее влиятельные и не очень обеспеченные девушки были в приоритете. Согласившимся обещали роскошную жизнь — элитные вечеринки, шикарные банкеты и общение со знаменитостями.

Вместе с этим модели должны были много работать — ежедневно публиковать от 20 роликов в Instagram* и TikTok. За счёт активности девушки быстро набирали популярность и уже не могли отвечать всем поклонникам — тогда в дело вступали операторы чата из третьих стран, притворяющиеся девушками.

Компания нанимала много мужчин и даже покупала для них дома, откуда они должны были работать. Сотрудники общались от лица моделей по 12-14 часов в сутки, иногда даже без выходных. За час такого общения они получали от 2 до 5 долларов (от 180 до 452 рублей), пояснила Синис.

Цель оператора — выманить как можно больше денег у подписчика. Для этого их учили общаться в женской манере. Виктория наблюдала за тем, как они беседуют с пользователями, и подсказывала, как нужно отвечать в той или иной ситуации.

«По сути, это работа в сфере продаж», — уточнила экс-сотрудница компании.
Фото: istock / Fokusiert

Градация моделей

В агентстве, где работала Виктория, модели делились на 5 категорий. В первую входили девушки, которые позировали в купальниках. Представительницы второй группы публиковали материалы с телом, прикрытым тканью или чем-то еще.

Самыми востребованными считались модели из остальных групп. В третьей группе девушки снимались полностью голыми, а в четвертой и пятой участвовали в различных сексуальных действиях. Блогерши из четвертой группы отличались от коллег из пятой только тем, что не занимались анальным сексом.

Наибольшую прибыль агентству приносили девушки, выглядящие младше 20. Если девушка казалась старше, то ее просили врать и называть возраст 18 лет.

Заставляли сниматься в порно

При трудоустройстве Виктория Синис не до конца понимала, как работает эта сфера. К слову, в агентство ее пригласил один из знакомых.

«Я знала, что люди получают там много денег. (…) Я думала, что это просто еще один способ заработка для создателей контента», — призналась она.
За время работы в OnlyFans-агентстве Виктория повидала много девушек, которые испытывали и финансовые, и эмоциональные проблемы. С ее слов, большинство заставляли сниматься в порно парни и супруги, поскольку им казалось, что это легкий способ заработка.

«Также были девушки, которые говорили: "Я ненавижу это [OnlyFans]. Это отстой. Я больше не хочу этим заниматься. Я устала, у меня тревога, это ужасно"», — вспоминает Виктория.
Фото: istock / SB Arts Media

Женщина, как товар

Маркетолог призналась, что никогда не смотрела контент для взрослых, но однажды ее заставили пересмотреть откровенные видео с девушками. Тогда она осознала, что модели воспринимаются как «товар с ценником».

«Я была очень расстроена», — описала она свои чувства.
Синис также была шокирована историей женщины, которая ненавидела эту работу и хотела уйти, но совершенно ничего больше не умела.

Обратная сторона OnlyFans раскрылась перед австралийкой в полной мере, когда она ближе познакомилась с подписчиками и их странными, а порой отвратительными, запросами. Поклонники утверждали, что они заплатили девушке за ее тело и хотят увидеть его.

«OnlyFans позиционирует себя как платформа для сексуального раскрепощения, творчества и искусства. Это ложь, это секс-работа», — заявила Синис.
Фото: istock / M-Production

Преследующее чувство вины

Однажды Синис листала страницу такой модели и представила, что одна из ее маленьких племянниц вырастет и начнет выкладывать откровенный контент на платформу. Виктория задумалась о том, что ее работа может быть неправильной.

Она пообщалась с коллегами и спросила их мнение. Один из них сказал, что OnlyFans — это безопасное место для людей, которые любят порнографию. Ответ не устроил девушку и она продолжила испытывать чувство вины.

Чтобы понять природу свои чувств, Синис решила сделать полезное дело и наткнулась на программу помощи беженцам при церкви. Там австралийка попала на лекцию, посвященную гиперсексуализации культуры и опасности OnlyFans для молодёжи.

В конце лекции Виктория подошла к спикеру и призналась в работе в OnlyFans-агентстве и сопутствующем чувстве вины. После беседы с лектором о секс-индустрии и ее влиянии на общество Синис решила изменить свою жизнь

«Все вокруг было черно-белым, и вдруг я стала видеть все в цвете», — описала она свои ощущения.
Девушка оборвала связи со всеми знакомыми из секс-индустрии и уволилась из компании. Сейчас она выступает в Австралии с лекциями и рассказывает о темной стороне «свободной» платформы.

Виктория также основала организацию Creating Gems, помогающая девушкам понять свою внутреннюю ценность. Теперь она стремится убедить женщин по всему миру, что они созданы для гораздо большего, чем порно-съемки.

«Я думаю, что в сердцах тех, кто вовлечен в это [OnlyFans], будь то создатели или подписчики, есть глубокий стыд. Они как будто попали в замкнутый круг. Они гонятся за чем-то, думая, что это принесет им свободу или счастье, но все это только тянет их на дно», — огорченно отметила австралийка.

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