Раскрыто состояние Трампа после покушения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что после стрельбы разговаривал с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Грэм подчеркнул, что Трамп – один из самых сильных людей, которых он знает.
Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.
Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.
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* внесен в России в список террористов и экстремистов
«Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну», – заявил политик.
Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.
Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.
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* внесен в России в список террористов и экстремистов
Александр Климов