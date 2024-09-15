Сын Трампа сообщил о задержании организовавшего стрельбу недалеко от политика

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Арестован подозреваемый в стрельбе на поле гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший в социальной сети X.
Представители полиции заявили, что обнаружили в кустах автомат АК-47.
Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.
Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.
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Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.
Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.
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Александр Климов