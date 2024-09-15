Стало известно о новой попытке покушения на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
На кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено очередное покушение, передает Reuters.
Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп находится в безопасности после стрельбы. Секретная служба отреагировала на стрельбу вблизи Трампа, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.
Однако, по данным источников New York Post, стреляли двое и целились друг в друга, а не в Трампа.
Ранее Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо.
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Однако, по данным источников New York Post, стреляли двое и целились друг в друга, а не в Трампа.
«Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», – подчеркивает издание.
Ранее Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо.
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Александр Климов