Трамп: Проголосовав за Харрис, американцы проголосуют за войну с Россией

Фото: сайт Белого дома
Если американские избиратели проголосуют на президентских выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис, они тем самым выберут войну с Россией. Для Америки было бы лучше такого конфликта избежать.
Об этом во время своего выступления на предвыборном митинге в Лас-Вегасе заявил бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий вице-президент будет продолжать политику прежней администрации, которая неуклонно ведёт к столкновению с русскими.
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сумеет добиться урегулирования украинского конфликта ещё до принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
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«Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии.
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сумеет добиться урегулирования украинского конфликта ещё до принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
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Александр Бойцов