Запад призвал Киев самому искать деньги для покрытия дефицита

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Депутат Верховной рады Леся Забуранная заявила, что Запад призвал Киев искать внутри страны деньги для покрытия дефицита в бюджете на 2025 год. По ее словам, в следующем году стране не будет хватать 35 миллиардов долларов, 15 из которых власти не знают, где взять.
Забуранная пояснила, что к поискам внутренних ресурсов для покрытия бюджета Украину призывает и МВФ, и западные партнеры.
Ранее член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов заявлял, что у Украины сейчас самый большой дефицит государственного бюджета во всем мире, а расходы из-за конфликта с Россией в два раза выше, чем доходы. Отмечалось, что по итогам 2023 года украинский госдолг вырос до 80% ВВП.
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«<…> По оценкам Минфина страны, бюджет будет иметь почти такой же дефицит, как и в 2024 году - на уровне 35 миллиардов долларов. Мы имеем подписанные соглашения и рассчитываем на 20 миллиардов долларов в рамках Ukraine Facility plan, МВФ, Всемирного банка. Но остается вопрос еще о дополнительных 15 миллиардах долларов <…> Они призывают нас, конечно, к поиску ресурсов внутри страны», — поделилась она в эфире телеканала «Рада».
Ранее член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов заявлял, что у Украины сейчас самый большой дефицит государственного бюджета во всем мире, а расходы из-за конфликта с Россией в два раза выше, чем доходы. Отмечалось, что по итогам 2023 года украинский госдолг вырос до 80% ВВП.
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Данил Пономарев