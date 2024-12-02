Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп попал в центр ежегодной обложки-ребуса британского журнала The Economist из-за непредсказуемости, которую несет его президенство. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, в обложке каждый год шифруют послание от элит к миру.
«Элиты потому и элиты, что имеют наиболее полную информацию о происходящем, а значит, могут делать обоснованные прогнозы. Поэтому ежегодную обложку-ребус пытается разгадать весь мир. С другой стороны, речь идет именно о прогнозе. Если завтра, например, фронт на Украине посыпется или Иран ударит по Израилю парой сотен ракет и начнется большая ближневосточная война, мир резко изменится, и нужно тут же строить новый прогноз», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».Политолог подчеркнул, что основными, судя по обложке, являются позиции России, Китая и Евросоюза, чьи иконки находятся «в топе». По его мнению, ребус также указывает, что Зеленского будут «потихоньку сливать», так как его образ расположен у самого края.
Тем временем в России уверены, что Запад сдастся первым, если эскалация продолжит нарастать. С таким мнением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает телеканал. По ее мнению, у западных стран нет и никогда не было той воли к победе, что есть у России.
«Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего «Вставай, страна огромная» у них нет и никогда не было», — пояснила она.Читайте также:
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