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Предложение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о временной уступке территорий Украиной ради быстрого достижения мира нет ничего нового. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, экс-генсек не изобрел ничего оригинального, а лишь пересказал то, что давно «гуляет» по западным СМИ.
Он подчеркнул, что российская позиция была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным 14 июня этого года.
С похожими предложениями выступает и Кит Келлог, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве советника по вопросам России и Украины в его будущей администрации. Ранее он поддерживал Киев, а с недавних пор стал выступать за откладывание вопроса о вступлении Украины в НАТО и возвращении территорий, сообщают argumenti.ru.
По мнению Келлога, сейчас нужно убедить украинскую власть начать «дипломатический прорыв», ведь в России все равно «рано или поздно сменится президент».
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«И мы неоднократно подчеркивали на всех возможных уровнях, что речь для нас — не о территориях, а о безопасности Российской Федерации и о правах наших граждан, наших соотечественников. И все эти передергивания фактов и попытка свести это к территориальному торгу — это пустая трата времени. Что касается каких бы то ни было условий, то мы никаких предварительных условий ни от кого не собираемся принимать во внимание», — поделился он в беседе с RT.
С похожими предложениями выступает и Кит Келлог, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве советника по вопросам России и Украины в его будущей администрации. Ранее он поддерживал Киев, а с недавних пор стал выступать за откладывание вопроса о вступлении Украины в НАТО и возвращении территорий, сообщают argumenti.ru.
По мнению Келлога, сейчас нужно убедить украинскую власть начать «дипломатический прорыв», ведь в России все равно «рано или поздно сменится президент».
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Данил Пономарев