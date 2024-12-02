Трамп назначил двух сватов на должности в своей администрации

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным вопросам. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
Булос – тесть дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз – Тиффани. В 2022 году она вышла замуж за сына Булоса. По данным американских СМИ, бизнесмен поддерживал Республиканскую партию и встречался с представителями мусульманской общины в США во время предвыборной кампании.
Ранее Дональд Трамп объявил, что назначил отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.
До этого Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».
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Ранее Дональд Трамп объявил, что назначил отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.
До этого Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».
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Александр Климов