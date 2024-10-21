Распад США является одной из долгосрочных целей России, заявил Медведев

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Распад США или создание полноценного противовеса им являются долгосрочными целями России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, соответствующий пост он опубликовал в своей Telegram-канале.
Также в числе озвученных политиком задач – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В это России помогают сами США, которые стремятся к господству над всем миром. Однако им вряд ли удастся добиться своей цели, поскольку дальше Россия будет добиваться распада самих Штатов. Или, как минимум, создания полноценного противовеса Вашингтону, как это было в годы существования СССР и Варшавского договора.
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Анастасия Чинкова