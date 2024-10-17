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Медведев оценил выполнение плана по набору контрактников в ВС РФ

Медведев: план по набору контрактников в ВС РФ выполнен на 78%
17 октября 2024, 17:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Годовой план по набору контрактников в ВС РФ выполнен на 78%. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу комплектования войск.
Политик оценил динамику по комплектованию армии как хорошую. По состоянию на середину октября установленное годовое задание по набору контрактников выполнено на 78%. Темпы приличные.

Медведев подчеркнул, что важно не допустить провалов и иных проблем в темпах комплектования войск.



Также зампред Совбеза рассказал о посещении пункта отбора на контрактную службу в Ярославской области. По итогу Медведев не выявил там серьёзных проблем с ведением статистики учёта новых солдат.

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Bild: Украина за несколько недель может создать ядерное оружие
17 октября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Украина может достаточно быстро создать ядерное оружие, которое будет использовано для удара по России. Речь может идти буквально о нескольких неделях.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информацию, полученную от неназванного украинского чиновника. Неясно, насколько серьёзным является данное заявление, да и репутация самого издания в последнее время несколько подпорчена некоторыми откровенно «жёлтыми» материалами, но, возможно, к этому всё же стоит прислушаться.

Сегодня, 17 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО является именно обладание ядерным оружием. По его словам, Североатлантический альянс — это единственное пока ещё «работающее» военное объединение в мире.

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«Ад для тыловиков»: чем обернётся поставка истребителей Mirage для Киева
Коц: обещанные Украине истребители Mirage станут «адом для тыловиков»
17 октября 2024, 17:40

Фото: iStock/phaisarn2517

Истребители четвёртого поколения Mirage 2000, которые Франция обещает передать Украине, станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений, обслуживающих различные типы летательных аппаратов. Об этом заявил военкор Андрей Коц в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что для тыла ВСУ эксплуатация таких самолётов станет «сущим адом». Теперь им придётся разбираться не только с истребителями F-16, но и с Mirage 2000, которые совершенно не похожи на них.

Также, по словам Коца, «Миражи» отличаются высокой аварийностью. Существует статистика, из которой следует, что из 614 истребителей, произведённых с 1983 по 2007 год, разбились 59. К тому же, усложняет ситуацию поставка не самых новых истребителей Киеву. В связи с этим украинским техникам придётся приложить больше усилий, чтобы поддерживать их нормальное лётное состояние.

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#истребитель
#всу
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«Ростех»: ВСУ кустарным способом пытаются оснастить танки «мангалами»
17 октября 2024, 17:37

Фото: РИА Новости

ВСУ, лихорадочно пытаясь установить на поставляемые им западные танки «мангалами» для защиты от беспилотников, перенимают российский опыт. В российскую армию бронированная техника поступает уже с такой защитой.
Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Ранее издание The Business Insider сообщало, что украинские военные пытаются скооперироваться с местным бизнесом, чтобы оснастить поступающие танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решётками для защиты от дронов.

В госкорпорации напомнили, как на Западе поначалу смеялись над «мангалами» на российских танках. Теперь же украинцы лихорадочно пытаются сами установить на свои бронемашины защиту от беспилотников.

Специалисты «Ростеха» подчеркнули, что российские военные инженеры быстро переняли солдатское ноу-хау — так называемые «мангалы». Теперь это простое и недорогое решение надёжно защищает десятки единиц техники от противотанковых ракет, дронов и других средств поражения, а главное они сохранили сотни жизней российских бойцов.

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#военные
#танки
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#всу
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«Ключ к завершению задач»: что дает освобождение Максимильяновки армии России
Матвийчук: контроль над Максимильяновкой станет завершением освобождения ДНР
17 октября 2024, 16:10

Фото: iStock/SergeyVButorin

Установление контроля над Максимильяновкой в ДНР позволяет российской армии выйти в сторону Краматорска и Славянска, что завершит задачу по освобождению Донецкой Республики. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».
17 октября в Минобороны РФ заявили, что российские подразделения освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Наступательную операцию провели военнослужащие Южной группировки войск.

«Если мы посмотрим на карту, Максимильяновка — это продолжение Угледара. Собственно говоря, Угледар мы забрали, зачистили и уже двигаемся в направлении административной границы бывшей Донецкой области, теперь уже Донецкой народной республики», — отметил Матвийчук.

По его словам, это указывает на то, что армия Украины отступает, и больше не имеет возможности создать оборонительные позиции. Таким образом, военный эксперт считает, что российская армия окрепла и активно прорывает оборонённые позиции противника.

«Это позволяет нам выходить на направление, которое должно завершить нашу задачу по освобождению ДНР, Краматорск и Славянск», — заключил Матвийчук.

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Политолог Светов: Россия справится с дронами «Лютый»
17 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Политолога Юрий Светов прокомментировал опасность беспилотников самолётного типа «Лютый», который Украина намерена продолжать использовать против РФ, и отметил, что Россия справится и с таким видом вооружений противника.
«Недавно Зеленский заявил, что Украина отправила на фронт миллион беспилотников и что нашей стране понадобится много снарядов и сил, чтобы их сбить, но Россия справится. Зеленский всё время твердит о каком-то чудо-оружии. Идут разговоры, что беспилотники «Лютый» и есть это чудо-оружие. Уже были «Байрактары», «Хаммерсы», гаубица M777. Россия их успешно посбивала. С «Лютым» также успешно справимся», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А политолог Евгений Михайлов отметил усталость Запада от ситуации вокруг Украины.

«Все обратили внимание на изменение ядерной стратегии России — это недвусмысленные намёки на то, что если Запад начнёт в открытую поддерживать Украину и примет её в НАТО, то будет ответ. Лидер Германии притормаживает помощь Украине, Франция задумалась о том, что у них не хватает денег на поддержку Украины. На этом фоне призывы Брюсселя, чтобы страны начали занимать деньги для поддержки Украины. Всё это говорит о том, что Запад устал. Запад начал всё больше склонять Зеленского к миру», — заявил в беседе с RT Михайлов.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России.

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Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету
17 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Сегодня днём в небе над Курской областью дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередную украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он поблагодарил за отличную работу бойцов ПВО и защитников границы, отметив, что это уже вторая за день ракета ВСУ, которой не позволили нанести удар по объектам на территории области. Кроме того, добавил губернатор, в небе был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Сегодня, 17 октября, украинские военные пытались осуществить массированный удар при помощи беспилотников по территории ещё одного российского региона — Брянской области. Местные власти сообщили об уничтожении силами ПВО шести летательных аппаратов.

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«Извлечь пользу»: стало известно, зачем украинские военные регулярно посещают Киев
Defense One: группы американских военных регулярно приезжают в Киев
17 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/Im Yeongsik

Небольшие группы американских военных регулярно приезжают в Киев, чтобы получать сведения о ситуации на поле боя. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на командира командования ВС США в Европе и Африке Дэррила Уильямса.
Отмечается, что группы американских военных посещают украинскую столицу, чтобы «извлечь уроки». Находящиеся в Европе подразделения учатся на предоставляемых им сведениях. Преимущественно это касается использования военной техники.

Издание пишет, что регулярно приезжающая в Киев команда может работать исключительно внутри посольства США. При этом Уильямс заверяет, что американские военные не дают никаких советов своим украинским коллегам из ВСУ.

Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что Штатам необходимо извлекать пользу из конфликта на Украине путём изучения возможностей и технологий, используемых ВСУ на поле боя. С этой целью США совместно с НАТО создали в Польше центр для анализа ситуаций и подробного изучения уроков из украинского конфликта.

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Украинский пленный рассказал о расстреле командирами российских военнопленных
17 октября 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командир одной из рот 59-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ и его заместитель расстреливали российских военнопленных. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий этой бригады Константин Колесников.
В разговоре с ТАСС солдат рассказал, что командир роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец творили страшные вещи. Они расстреливали безоружных и беззащитных российских военнопленных, наплевав на всякие международные конвенции.

«Стреляли в молодых ребят, попавших в плен, таких же, как я сейчас», — волнуясь, вспоминал боец ВСУ.

Он отметил, что за всё время, что он и его сослуживцы находятся в плену, их никто не бил, не издевался. Все относились-по человечески, раненым оказали медицинскую помощь.

В завершение разговора Колесников призвал украинских солдат сдаваться в плен, подчеркнув, что в сложившихся условиях это для них является единственным шансом сохранить свои жизни.

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Генерал Соболев назвал условие для проведения всеобщей мобилизации в России
Депутат Соболев: мобилизацию в РФ могут объявить в случае крупномасштабной войны
17 октября 2024, 14:51

Фото: iStock/scaliger

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что всеобщую мобилизацию в России могут объявить в случае крупномасштабной войны.
«Всеобщая мобилизация будет объявлена в случае крупномасштабной войны. Стратегическая обстановка на северо-западных рубежах страны носит угрожающий характер», — заявил Соболев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на данный момент в России нет необходимости проводить новую мобилизацию. Генерал пояснил, что в стране выполняются планы набора контрактников.

Соболев также говорил, что солдат срочной службы не стоит отправлять в Курскую область, пока они не пройдут соответствующее обучение и не получат военную специальность.

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