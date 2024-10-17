Медведев оценил выполнение плана по набору контрактников в ВС РФ

Фото: сайт Кремля
Годовой план по набору контрактников в ВС РФ выполнен на 78%. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу комплектования войск.
Политик оценил динамику по комплектованию армии как хорошую. По состоянию на середину октября установленное годовое задание по набору контрактников выполнено на 78%. Темпы приличные.
Медведев подчеркнул, что важно не допустить провалов и иных проблем в темпах комплектования войск.
Также зампред Совбеза рассказал о посещении пункта отбора на контрактную службу в Ярославской области. По итогу Медведев не выявил там серьёзных проблем с ведением статистики учёта новых солдат.
Читайте также:
Генерал Соболев назвал условие для проведения всеобщей мобилизации в России
В МО РФ рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов в ходе СВО
Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Максимильяновка в ДНР
Медведев подчеркнул, что важно не допустить провалов и иных проблем в темпах комплектования войск.
Также зампред Совбеза рассказал о посещении пункта отбора на контрактную службу в Ярославской области. По итогу Медведев не выявил там серьёзных проблем с ведением статистики учёта новых солдат.
Читайте также:
Генерал Соболев назвал условие для проведения всеобщей мобилизации в России
В МО РФ рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов в ходе СВО
Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Максимильяновка в ДНР
Анастасия Чинкова