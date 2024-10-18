Медведев объяснил, как РФ отреагирует на «ядерный шантаж» Украины

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Россия отреагирует на «ядерный шантаж» Украины и прочие угрозы безопасности при помощи договора о стратегическом партнерстве с северокорейской стороной. Об этом в соцсетях сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«…Реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключённого договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — сказано в публикации.
Медведев добавил, что российско-северокорейский договор предусматривает «реальные обязательства» стран, которые являются ответственными, и проверять это на практике «не рекомендуется».
Ранее сообщалось, что обсуждали союзники киевского режима на встрече в Германии.
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