Рассекречены архивы о намерении Британии и Франции начать войну против СССР

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В 1940 году Великобритания и Франция поставляли Финляндии оружие для ударов по СССР. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Президентской библиотекой. Выдержки из них приводит РИА Новости.
Согласно этим материалам, Лондон и Париж планировали начать военные действия против СССР. В частности, одним из элементов их стратегии было проведение удара с французской территории с целью захвата Ленинграда. Британские и французские войска должны были действовать под прикрытием добровольцев, чтобы избежать формального объявления войны со стороны Москвы.
Советская разведка отмечает, что с самого начала советско-финской войны Париж передал Финляндии 176 самолётов, в то время как Лондон – 145.
В архивных материалах говорится, что в начале 1940 года Англия выражала недовольство по отношению к Швеции из-за ее отказа поддерживать Финляндию в противостоянии с Советским Союзом. Кроме того, Лондон использовал экономические санкции в качестве средства шантажа против Стокгольма.
Планы Лондона и Парижа на нанесение удара по СССР не осуществились, так как в 1940 году внимание этих стран было отвлечено на военные успехи Германии в Западной Европе. В результате, 12 марта 1940 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между Советским Союзом и Финляндией.
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Советская разведка отмечает, что с самого начала советско-финской войны Париж передал Финляндии 176 самолётов, в то время как Лондон – 145.
В архивных материалах говорится, что в начале 1940 года Англия выражала недовольство по отношению к Швеции из-за ее отказа поддерживать Финляндию в противостоянии с Советским Союзом. Кроме того, Лондон использовал экономические санкции в качестве средства шантажа против Стокгольма.
Планы Лондона и Парижа на нанесение удара по СССР не осуществились, так как в 1940 году внимание этих стран было отвлечено на военные успехи Германии в Западной Европе. В результате, 12 марта 1940 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между Советским Союзом и Финляндией.
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Анастасия Хохлова