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Рассекречены архивы о намерении Британии и Франции начать войну против СССР

РИА Новости: Британия и Франция снабжали Финляндию оружием для ударов по СССР
24 августа 2024, 09:06
Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

В 1940 году Великобритания и Франция поставляли Финляндии оружие для ударов по СССР. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Президентской библиотекой. Выдержки из них приводит РИА Новости.
Согласно этим материалам, Лондон и Париж планировали начать военные действия против СССР. В частности, одним из элементов их стратегии было проведение удара с французской территории с целью захвата Ленинграда. Британские и французские войска должны были действовать под прикрытием добровольцев, чтобы избежать формального объявления войны со стороны Москвы.

Советская разведка отмечает, что с самого начала советско-финской войны Париж передал Финляндии 176 самолётов, в то время как Лондон – 145.



В архивных материалах говорится, что в начале 1940 года Англия выражала недовольство по отношению к Швеции из-за ее отказа поддерживать Финляндию в противостоянии с Советским Союзом. Кроме того, Лондон использовал экономические санкции в качестве средства шантажа против Стокгольма.

Планы Лондона и Парижа на нанесение удара по СССР не осуществились, так как в 1940 году внимание этих стран было отвлечено на военные успехи Германии в Западной Европе. В результате, 12 марта 1940 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между Советским Союзом и Финляндией.

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#париж
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#разведка
Посол заявил об отказе Канады выдавать бывшего эсэсовца Гунько
Посол Степанов: Канада отказывается выдавать бывшего эсэсовца Гунько
24 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/Jordan Feeg

Канадские власти отказались выдать России бывшего эсэсовца и нациста Ярослава Гунько, несмотря на предоставление «исчерпывающих материалов», подтверждающих его причастность к преступлениям. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Канаде Олег Степанов.
«С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько», – рассказал дипломат.

По словам Степанова, доказательства преступлений были переданы в Оттаву, однако канадские власти дважды отказывали Москве в экстрадиции нациста. Посол добавил, что эти решения принимались «под надуманным предлогом недостаточности доказательств преступлений Гунько».

Ранее Россия объявила бывшего украинского офицера СС Ярослава Гунько в международный розыск.

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#нацизм
#канада
#посол
#дипломат
#москва
#россия
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В США назвали виновного в срыве переговоров между Россией и Украиной
24 августа 2024, 04:29

kremlin

Президент США Джо Байден несет ответственность за приостановку мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом на митинге в Аризоне в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявил Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение. Однако Кеннеди-младший заявил, что Джонсон не стал бы этого делать, если бы не приказ Байдена.

«Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», – сказал политик, добавив, что Москва на тот момент уже начала процесс вывода своих войск.

Ранее Кеннеди-младший заявил о своей поддержке кампании Трампа. Он напомнил, что республиканцы обещали возобновить переговоры и прекратить конфликт в Украине в одночасье.

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#джозеф байден
#украина
#россия
#переговоры
#сша
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В канале ЧВК «Вагнер» опубликали заявление в годовщину катастрофы самолета Пригожина
Канал ЧВК «Вагнер» опубликовал заявление в годовщину гибели Пригожина 23 августа
24 августа 2024, 04:23

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Telegram-канал частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал заявление в годовщину крушения самолета, на борту которого находились основатели ЧВК Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
В публикации отмечается, что компания неоднократно доказывала свою эффективность в самых сложных условиях.

«Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич провели ЧВК "Вагнер" через все бури и шторма, упорным трудом вырастили лучшую штурмовую пехоту в мире. Показали, что там где "Вагнер" – там победа», – говорится в заявлении.

Самолет с Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным разбился 23 августа 2023 года. Выживших в катастрофе не было.

23 августа 2024 года в Новосибирске был открыт памятник Пригожину и Уткину. по словам представительства ЧВК, памятник будет стоять до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован.

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#самолет
#памятник
#вагнер
#чвк
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В Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в ИК
Депутат ГД Хамзаев: ликвидация террористов в волгоградской ИК – верный исход
24 августа 2024, 03:05

Фото: istockphoto/zabelin

Ликвидация террористов в 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области – единственный реальный результат для преступников, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.
По его словам, террористы «не имеют ничего общего с религией». Он также призвал следить за социальными сетями, чтобы найти всех «сочувствующих» и привлечь их к ответственности за содействие терроризму.

«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля», – заявил Хамзаев.

Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров дал оценку операции по освобождению заложников в ИК. По его словам, спецназ Росгвардии действовал быстро и профессионально.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.

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* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
#россия
#депутат
#госдума
#колония
#тюрьма
#волгоградская область
#росгвардия
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Кеннеди-младший раскритиковал Демократическую партию США за лицемерие
Кеннеди-младший: Демпартия сделала то, за что критиковала выборы в России
24 августа 2024, 02:45

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат на президентских выборах в США Роберт Кеннеди-младший обвинил Демократическую партию в лицемерии, передает агентство Associated Press.
По его словам, Демократическая партия, включая президента США Джо Байдена, раскритиковала президентские выборы в России за отсутствие конкуренции и высмеяла победу президента Путина. Комментируя эти высказывания, Кеннеди-младший обвинил представителей Демократической партии в лицемерии.

«Здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам появиться в бюллетене», – заявил политик.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил о своей поддержке избирательной кампании кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его словам, Трамп пообещал возобновить переговоры и прекратить конфликт на Украине в одночасье.

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#джозеф байден
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#украина
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В Тюмени водитель-мгрант выгнал школьника из автобуса из-за неработающего терминала
СК заинтересовался водителем-мигрантом, силой выгнавшим школьника из автобуса
24 августа 2024, 01:52

Фото: iStock/Akintevs

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с участием водителя-мигранта автобуса и школьника в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Следователей заинтересовал тот факт, что мигрант, управлявший автобусом, насильно высадил из него ребенка, который не оплатил проезд, так как терминал не работал. Глава СК также поручил уполномоченному представить отчет об установленных обстоятельствах.

30 июля в подмосковных Люберцах водитель-мигрант, как сообщается, насильно высадил из автобуса женщину-инвалида. На иностранца завели уголовное дело. Позднее руководитель регионального следственного комитета пояснил, что водитель автобуса отказался принять у пострадавшей оплату за проезд социальной картой и потребовал деньги другим способом. Водитель, являющийся трудовым мигрантом, угрожал насилием.

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#уголовное дело
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#мигрант
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Министры обороны США и Украины обсудили новый пакет помощи Киеву
24 августа 2024, 00:31

Фото: istock/Olha Romaniuk

Министр обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров обсудили новый пакет американской военной помощи Киеву. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сделал соответствующее заявление, сообщает ТАСС.
По словам представители американского оборонного ведомства, в ходе встречи министры затронули вопросы текущей деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооружений, в которых они нуждаются.

«Министр Остин также предоставил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, в том числе о пакете на сумму 125 миллионов долларов, о котором сегодня объявил президент [США Джо] Байден», – отметил Райдер.

Ранее в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден объявил, что Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи. По словам Байдена, Киев получит ракеты ПВО, противодроновые устройства, противотанковые ракеты и боеприпасы для защиты своих солдат на линии фронта.

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#вооружение
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МИД Индии раскрыл главную тему переговоров Моди и Зеленского
МИД Индии: украинский конфликт стал основной темой переговоров Моди и Зеленского
23 августа 2024, 23:57

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции в Киеве назвал украинский конфликт главной темой встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Большая часть этого времени была посвящена вопросу конфликта на Украине. Премьер-министр изложил нашу позицию, состоящую в том, что диалог и дипломатия – это ключ к разрешению конфликта, и что мирные решения не приходят на поле боя», – рассказа глава иностранного МИД.

Джайшанкар также подчеркнул, что премьер-министр Моди на встрече с Зеленским выразил обеспокоенность стран Юга по поводу конфликта на Украине и его влияния на страны этой части мира. Министр отметил, что Зеленский четко попросил «продолжения участия Индии» в мирном саммите по Украине.

Ранее стало известно, что украинские официальные лица исключили возможность посредничества Индии в переговорах между Киевом и Москвой.

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ВСУ начали набор наемников на Reddit
В социальной сети Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов в ВСУ
23 августа 2024, 23:42

Фото: istockphoto/vadimrysev

В американской социальной сети Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Согласно тексту объявления, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек во взвод иностранных пилотов беспилотников. Отмечается, что претенденты должны принимать участие в боевых действиях на Украине и владеть украинским и русским языками.

Соискателям на должность обещают предложить контракт после прохождения обучения в течение месяца. Автор объявления описывает себя как иностранца, который два месяца прослужил в десантной бригаде на Украине.

Ранее о количестве иностранных частных военных компаний (ЧВК), воюющих на стороне ВСУ, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, на стороне Киева воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК.

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