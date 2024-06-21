В ФСБ рассказали о подготовке нападения Германии на Советский Союз

Фото: РИА Новости
Гитлеровская Германия максимально пыталась скрыть свои планы внезапного нападения на Советский Союз. Для этого нацисты масштабно распространяли различные слухи и проводили отвлекающие мероприятия. Об этом сказано в рассекреченных архивных материалах, обнародованных ФСБ РФ ко Дню памяти и скорби.
Вехтер, которого арестовали 2 мая 1945 года в Берлине, в ходе допроса рассказал, что в конце 1940 года было принято решение развязать войну против СССР в марте 1941 года — но срок нападения перенесли из-за задержек в ходе кампаний на Балканах. Он сообщил, что для того, чтобы скрыть намеренья напасть от населения Германии и жителей государств Запада, по поручению Геббельса разработали и провели масштабную пропагандистскую операцию.
Он пояснил, что агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с СССР, последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Также по распоряжению Геббельса распространялись слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова
Документ рассекретили ФСБ накануне 83-й годовщины дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца
Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России
Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину
Он пояснил, что агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с СССР, последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Также по распоряжению Геббельса распространялись слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова
Документ рассекретили ФСБ накануне 83-й годовщины дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца
Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину
Алина Юрчак