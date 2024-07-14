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Песков рассказал о рассекреченных документах по переговорам с НАТО в 90-е

Песков рассказал о чтении записей разговоров Ельцина и Клинтона об альянсе НАТО
14 июля 2024, 14:31
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Рассекреченные архивы о переговорах в 90-е годы руководства РФ с НАТО читал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Да, я читал, действительно читал. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил (президент РФ Владимир) Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — прокомментировал Песков.

До этого Архив американской нацбезопасности, основанный журналистами в 1985 году, обнародовал новую партию рассекреченных данных, которые связаны с отношениями между Россией, НАТО и США.



Ранее Песков сообщал, что итоги саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне — угрожающие для РФ.

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