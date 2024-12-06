Появились новые подробности о мятеже Пригожина

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Сооснователь ЮКОСа и соратник Михаила Ходорковского* Леонид Невзлин* уговаривал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время мятежа в июне 2023 года взять штурмом колонию, где сидел оппозиционер Алексей Навальный и освободить его. Об этом сообщил бывший помощник Невзлина Андрей Матус в интервью RT. По его словам, Невзлин* был на связи с Пригожиным во время попытки военного переворота.
«Когда Пригожин шел на Москву, Невзлин был с ним на связи. Одна из идей, которая посетила больную голову этого старика: они (ЧВК «Вагнер» — прим.ред.) должны будут зайти во Владимир, где в то время сидел Навальный, взять штурмом зону, вытащить Навального и, как дедушку Ленина, на броневике притащить в Москву», — поделился он в беседе с RT.Отмечается, что Матус работал на Невзлина в 2021—2024 годах и ушел после того, как тот попросил избавиться от компроматов на него, связанных с организацией нападения на российских оппозиционеров за рубежом. Однако помощник, наоборот, передал все материалы российским правоохранительным органам и ФБК**.
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* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.
** Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремисткой и запрещенной организацией.
Данил Пономарев