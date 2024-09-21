«Расстрелять при детях»: в Литве призывают казнить за русские фильмы и музыку

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Телеведущий общественного ТВ в Литве Альгис Раманаускас призвал расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят русские фильмы. Об этом сообщает Sputnik Литва. По его словам, вопрос лишь в том, делать ли это на глазах у детях или нет.
«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. ред.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил Раманаускас.После телеведущий еще раз добавил, что детей у таких родителей следует отбирать.
Издание отмечает, что столь дикое высказывание не осталось незамеченным, депутат сейма Мингадугас Пуйдокас написал заявление в полицию, а также потребовал спикера парламента и главу МИД дать оценку словам Раманаускаса.
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